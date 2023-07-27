【全商品オープニング価格 特別価格】 VR だぼ様専用　vaultroom × サイズ：XL TEE Rathalos Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 新品、未使用

vaultroom公式にて購入ボルトルーム×モンスターハンター×だるまいずごっどmonster hunterbig silhouette, super heavy oz, embroidery, inkjet printcotton 100% sizeM身丈 72cm 身幅 57cm 肩幅 53cm 袖丈 23cmsizeL身丈 76cm 身幅 60cm 肩幅 56cm 袖丈 25cmsizeXL身丈 80cm 身幅 63cm 肩幅 59cm 袖丈 27cmカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 新品、未使用

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