【中古】 専用出品　ThinkCentre M73 Core i5 ミニPC SSD デスクトップ型PC

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弥治右ヱ門様 専用Lenovo ThinkCentre M73 Core i5 超小型 ミニPC SSD Office【CPU】 Intel Core i5-4570T【RAM】 8GB 【ストレージ】480GB SSD 【OS】Windows10 Pro付属品：ACアダプタインストール済ソフト●Microsoft Office 2021 ライセンス認証済み(Word、Excel、PowerPoint、Outlook等) やや使用感がありますが、動作は問題ありません。中古品特有の性質や、状態判断の個人差などを、予めご了承いただき、ご購入いただきますよう、お願い申し上げます。