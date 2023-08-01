印象のデザイン 週末限定値下げ❤️美品❤️✨ルイヴィトンポルトフォイユサラモノグラムエトワール✨ 長財布

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商品の説明

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縦10㎝位。
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目立つ傷や汚れなどはありません。僅かな小傷などの使用感はありますが、比較的綺麗な状態かと思います。
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あくまでも主観です。
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中古品ですのでご理解の上購入宜しくお願い致します。
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詳しくはプロフィールをご覧下さいませ。

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商品の情報

ブランドルイヴィトン
商品の状態やや傷や汚れあり

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横19㎝位。縦10㎝位。目立つ傷や汚れなどはありません。僅かな小傷などの使用感はありますが、比較的綺麗な状態かと思います。あくまでも主観です。中古品ですのでご理解の上購入宜しくお願い致します。詳しくはプロフィールをご覧下さいませ。

商品の情報

ブランドルイヴィトン
商品の状態やや傷や汚れあり

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58分钟前

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¥18,500 ¥13,875

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831ad78fb62d

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コメント (13)

831ad78fb62d
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