印象のデザイン 週末限定値下げ❤️美品❤️✨ルイヴィトンポルトフォイユサラモノグラムエトワール✨ 長財布

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横19㎝位。縦10㎝位。目立つ傷や汚れなどはありません。僅かな小傷などの使用感はありますが、比較的綺麗な状態かと思います。あくまでも主観です。中古品ですのでご理解の上購入宜しくお願い致します。詳しくはプロフィールをご覧下さいませ。

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