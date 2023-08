【国内正規品】 【優勝構築】ミライドンexデッキ　デンリュウex ナンジャモ ポケモンカードゲーム

ボックス パック シングル···デッキ(まとめ売り)

種類···ポケモンカード(ポケカ)

#あおあおポケカ

でお買い得なデッキ販売中

5/25シティリーグ優勝構築です。

CL宮城2023優勝したミライドンデッキの新環境構築です。ロストバレットやサーナイトexにも強く出れるデッキです。SOLDとなっても同内容のデッキをお作りできることもございます。出品してる商品にコメントください。

⑶ミライドンex

⑵ライコウv

⑶モココ

⑶メリープ

バラ売りコメント場所

⑴デンリュウex

⑵ライチュウv

⑴かがやくゲッコウガ

⑶ネストボール

⑵あなぬけのひも

⑷エレキジェネレーター

⑵森の封印石

⑶ハイパーボール

⑵勇気のおまもり

⑵いれかえカート

⑵ボスの指令

⑵ナンジャモ

⑷ジャッジマン

⑵ペパー

⑷頂きへの雪道

⑴⑶基本雷エネルギー

ミラー加工や絵柄違いなどある場合がございます。そちらはご容赦ください。

目立った傷などはございませんが、素人目での判断ですので神経質な方はご遠慮くださいますようお願い致します。

発送は、スリーブ、水濡れ防止、折れ防止、クッション材を使用し発送します。

即購入⭕️

バラ売り❌

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

