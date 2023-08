国内外の人気 アトランティックスターズ　レア　新品未使用品　イタリー製　定価58,000円 スニーカー

●商品説明

Atlantic STARS (アトランティックスターズ)のスニーカー(ブロンズ)です。

●商品概要

1980年代のランニングシューズを復刻したアトランティックスターズ。イタリア人デザイナーによる独特のカラーリング。100% Made inItalyにこだわり、職人がひとつひとつオールハンドメイドのクオリティは、他を寄せ付けないデザイン。カジュアルから、ジャケットスタイルまで、幅広く大人が楽しめるスニーカーです。 イタリアスニーカーの王道と言っても過言ではありません。いつものカジュアルスタイルを格上げする大人のラグジュアリースニーカーを、是非体感して下さい。また、アトランティックスターズやフィリップモデル、プレミアータ、アーバンサン等のイタリアスニーカーに興味のある方にもオススメです。

■定価

58000円

■サイズ

26.0cm

■カラー

ブロンズ

■付属品

純正BOX

●状態

新品未使用品です。(写真撮影のために取り出したのみ)

●その他、注意事項

自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

その他の商品はこちら↓

#madrastomas

【関連キーワード】#テクシーリュクス #ビジネスシューズ #革靴 #紳士靴 #フォーマルシューズ #ドレスシューズ #メンズ #スリッポン #スニーカー #コンフォート #ローカット #おしゃれ #ズック靴 #ローファー #デッキシューズ #マリン#カジュアル #PUレザー#ランニングシューズ #ワイド #ジョギング #マラソン #スポーツ #スニーカー #防水機能 #クッション性 #軽量 #カジュアル #おしゃれ #運動靴 #疲れない #ローカット #通気 #幅広 #本革 #大きいサイズ #ストレートチップ #30代 #40代 #50代 #定番 #人気 #通学 #通勤 #父の日 #リクルート #就活#レザーシューズ #エンジニアブーツ #ワークブーツ #マドラス

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド アトランティックスターズ 商品の状態 新品、未使用

