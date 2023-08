★未使用タグ付き★

バーバリーの未使用半袖ワンピースです。

一面にちりばめられた花柄は清楚な印象があり、1枚で上品かつ華やかに着こなせます♪

ベルトを付けてウエストマークしても可愛いです♡

ペチコート付きで透け対策も安心です★

素材:綿100%

色:オフホワイト 白 ブラウン 茶 くすみカラー系

【サイズ表記】

・38

【サイズ詳細】

ワンピース

・肩幅:約40cm

・袖丈:約20cm

・着丈:約103cm

・身幅:約43.5cm

ペチコート

・着丈:約79cm

【その他】

タグ・・・保管による多少の汚れあり

〇購入元

・業者専用エコリングオークション

〇ご注意

・美品メインで取り扱っておりますがあくまで中古品のため完璧な商品をお求めの方はご遠慮下さい。

・商品状態の感じ方は個人差がある事をご理解ください。

・商品の状態は、出来る限り明確にお伝えしていきますが、見落としている場合があるかもしれない事ご理解頂きますようお願い申し上げます。

〇その他

その他注意事項はプロフィール欄に記載しておりますので、

ご一読くださいませ。

A0254

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バーバリー 商品の状態 新品、未使用

