✅商品名

【入手困難!!】ナイキ ✈︎刺繍ロゴ メキシコ製 アーチロゴ ゆるだぼ 裏起毛 パーカー 重ね着 VINTAGE 90’s 一点物 希少 銀タグ トレーナー スウェット Mexico製

✅サイズ

L相当(表記 L)

素人採寸です 身幅69 着丈68 袖丈 63 肩幅59

サイズの相当はあくまでも主観でございます。

トラブル回避の為にも採寸をご参考お願い致します。

✅状態

目立つ汚れなく、古着らしく味のある最高な雰囲気の一品ですのでまだまだ着用が楽しめます^_^

✅カラー

パープル / 紫

✅素材

80%コットン 20%ポリエステル

NIK3196

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

