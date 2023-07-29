ランキング第1位 SNIDEL スナイデル ティアードプリーツワンピース ロングワンピース ロングワンピース

スナイデルのティアードプリーツワンピース ロングワンピースです。
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中に着る物もセットでついています。
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1度だけ着用しました。
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■サイズ…Sと選択してありますが正しくは0です。
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■色…アイボリー
⭐︎週末SALE CADUNE 【カデュネ】コンビストライプワンピース
■柄・デザイン…花柄
リメイク ロングTシャツワンピース
■季節感…春、夏
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商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|スナイデル
|商品の状態
|未使用に近い
パフスリーブ スリットワンピース TINA：JOJUN
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スナイデルのティアードプリーツワンピース ロングワンピースです。中に着る物もセットでついています。1度だけ着用しました。■サイズ…Sと選択してありますが正しくは0です。■色…アイボリー■柄・デザイン…花柄■季節感…春、夏
商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|スナイデル
|商品の状態
|未使用に近い