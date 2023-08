▼商品名

(アディダス オリジナルス イージー ブースト 350 V2 "サンド トープ")

▼仕様

[商品名] YEEZY BOOST 350 V2

[商品型番] FZ5240

[カラー] SAND TAUPE

[サイズ] 28.5

◆状態

履くために購入したなで、紐は切って交換済。

包装紙はなく、箱のみです。

着用回数は5回ほどなので、状態は悪くありません。目立つ傷等なく比較的綺麗です。

○商品説明

大人気ラッパーのカニエ・ウェストとADIDAS(アディダス)のコラボから誕生したYEEZY BOOST(イージーブースト)。シリーズ屈指の人気を誇る「350 V2」は、足を優しく包み込むプライムニットアッパーをメインに、ADIDAS(アディダス)独自のクッショニングテクノロジー "BOOSTフォーム"を搭載することで、履き心地の良さを徹底追及している。さらに、他に類を見ない独特なデザインは人気に拍車をかけ、即完売を記録し続けている。新色として登場した"SAND TAUPE"(サンド トープ)は、アッパーをブラウンで配色。リフレクティブのシューレースも公開されており、今回も個性満載の作品となりそうだ。

○素材

ニット素材

#adidas

メインカラー···ベージュ

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

