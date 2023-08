⭐️売り切れている場合がございますので、必ず在庫確認のコメント宜しくお願い致します⭐️

NIKE AIR FORCE 1 "PUERTO RICO"

ナイキ エアフォース 1 "プエルトリコ"

フットパトロールにて購入しました。

商品情報

国旗をモチーフとしたホワイトレザーのアッパーにネイビーとレッドを配色。インソールにはプエルトリコのマスコット、カエルの「COQUI(コキ)」をデザイン。シュータンの国旗デザインが反転しているとの理由でリリースがキャンセルとなり先行リリース分のみが流通した激レアな一足です。

US10の28cmです。

新品未使用です。

元々外箱にダメージございます。

海外購入の為黒タグはございません。

別サイトでも出品中の為売り切れにはご了承下さい

AF1

⭐️売り切れている場合がございますので、必ず在庫確認のコメント宜しくお願い致します⭐️NIKE AIR FORCE 1 "PUERTO RICO"ナイキ エアフォース 1 "プエルトリコ"フットパトロールにて購入しました。商品情報国旗をモチーフとしたホワイトレザーのアッパーにネイビーとレッドを配色。インソールにはプエルトリコのマスコット、カエルの「COQUI(コキ)」をデザイン。シュータンの国旗デザインが反転しているとの理由でリリースがキャンセルとなり先行リリース分のみが流通した激レアな一足です。US10の28cmです。新品未使用です。元々外箱にダメージございます。海外購入の為黒タグはございません。別サイトでも出品中の為売り切れにはご了承下さいAF1

