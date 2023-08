1981年製造のSMPミリタリーランタンです。

実際に米軍に納入されている物と同じランタンで、軍幕を使ったミリタリーキャンプをするならランタンはこれです。

米軍納入ランタンはコールマン等の複数企業で作られておりますが、設計は全て同じで、ミリタリースペックをクリアしたタフな構造です。

外観の状態は画像のとおり、使用によるキズが男前です。

ガラスは、1枚が割れても問題ないクアッドガラス。

ロングストロークのポンプにタンクには予備部品や工具を入れることが出来るスペースがあります。

機関はプロレストアマンが整備していますので、燃焼絶好調。

完全分解整備を施し、見えないところもしっかり手を入れ、長時間燃焼テストをしていますので、安心してお使いいただけます。

ほどよくビンテージ感が出ているので、これを置くだけでキャンプサイトがぐっと渋く演出できます。

ビンテージランタンの取り扱いに自信が無いという方には使い方のコツなどのアドバイスもいたします。

購入後の修理、メンテナンス等も期限を設けず工賃無しでお受けしていますのでご安心ください。

★☆★常時数百点のレストア済みビンテージランタンをストックしております。

特に200A、200、242、236等が得意ですので、お探しの年式、モデル名がございましたらお問い合わせください。 ストックにございましたら出品いたします★☆★

★☆★他の場所でも出品していますので購入前に在庫確認のコメントをお願いいたします★☆★

★☆★修理、メンテナンスは「フレッチャーズ ランタン」で検索し当社ホームページから受付しております。★☆★

★☆★海外オークションで買ったけど修理しないと使えない物が届いて困っている方のご相談もお受けしています。★☆★

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

