◆ブランド Church's チャーチ

◆アイテム BURWOOD / バーウッド ウイングチップレザーシューズ 37 1/2 8705101

◆コンディション B(擦れ跡や薄汚れなどの使用感が見受けられ、インソールに使用による若干の変色がございます。)

◆素材 ポリッシュドバインダーカーフ

◆色 ブラック

◆定価 160,600円(税込)

◆表記サイズ 37 1/2(24.5cm)

◆サイズ詳細 -

◆備考

附属品なし

パンチングとピンキングが効いたウイングチップシューズのBURWOOD。

メンズのデザインはそのままに、ポッテリとしたエッグトゥと愛らしいフォルムのウィメンズレースアップシューズ。

もともと英国紳士がカントリーサイドで履く靴のために考案されたもの。

ちょっとだけ野暮ったい空気感があって、何とも愛おしい佇まい。

また、内羽根式ということもあってスマートな表情がポイント。

アッパーにはお手入れが簡単なポリッシュ素材を用い、ソールは急な雨の日にも活躍してくれるラバーソールを仕様です。

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド チャーチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

