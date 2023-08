《商品説明》

◇《AP618》クロムハーツ Chrome Hearts タンクトップ Lサイズ

品質、製法、とっても良くおすすめです!

《サイズ》

・表記:US S

・サイズ感:L

・着丈 62cm

・肩幅 35cm

・身幅 49cm

・カラー:黄色、イエロー

・素材:コットン100

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

