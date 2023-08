2022人気No.1の 伊達調光木村拓哉さん新品正規品RayBanレイバン RB7216-8210-51 サングラス/メガネ

当方の本業はメガネ屋で国内正規代理店ルックスオティカジャパン株式会社の正規販売店です。商品は勤め先の店舗より個人的に購入し出品しております。

Ray-Ban レイバン

ニュークラブマスター

RB7216-8210-51 RX7216-8210-51

●フレームカラー: ダークブルー ガンメタル

●サイズ: 51□20 -145

●フレーム全長140mm 縦幅45mm

●付属品:純正ケース・メガネ拭き・説明書・保証書(未記入)

度入れはじめました。UV,撥水加工付き

伊達メガネ 2000円

伊達ブルーライトカット 3000円

伊達調光(グレーorブラウン)3000円

度付き調光(グレーorブラウン)5000円

1.6AS非球面 3500円

1.60AS非球面ブルーライトカット4500円

1.67AS非球面 4500円

1.74AS非球面 7000円

※レンズをご希望の方は、ご購入前にご連絡を下さい。フレーム本体にレンズ代をプラスした金額で再出品致します。またレンズの加工等がござますので、発送まで3日前後頂きます。

商品の情報 ブランド レイバン 商品の状態 新品、未使用

