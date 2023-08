ご覧いただきありがとうございます(^^)

◆サイズ

表記 L

※下記の寸法を必ずご確認ください。

◆実寸

肩幅 約53

一度も袖を通していないのでほぼ未使用に近いです。

身幅 約61

着丈 約77

袖丈 約56

※ 平置き/素人採寸のため参考程度にお願い致します。多少の誤差はご了承くださいませ。

◆素材

ポリエステル100%

◆状態

目立つダメージは特に無し

※ サイズ感 使用感 に関しましては感じ方に個人差がありますので、神経質な方はお控えください。

また古着については、経年変化による褪色や細かなダメージは、その服の持つ味だと思っています。古着の特性をご理解頂きご購入お願い致します。

◆color

緑×グレージュ×黄色×赤×黒

◆point

ゴージャス

ヨーロピアン

ダマスク柄

スカーフ柄

時計 ルーレット 総柄

アースカラー

マルチカラー

奇抜

個性的

レトロ感

入手困難な超希少デザイン

雰囲気もインパクトも抜群◎

◇一点物をお求めの個性派な 古着男子 古着女子 にもおすすめの1着♪

こちらの商品も当方お気に入りの1着です。

デニム チノパン スキニー から スカート ワイドパンツ カーゴパンツ ジョガーパンツ まで 幅広く合わせていただける使い勝手の良いアイテムかと思います。

今流行りの 古着MIX スポーツMIX な着こなしにもどうぞ。

●管理番号 D3210

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

