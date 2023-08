ID:10000UBS

商品の情報 ブランド レノボ 商品の状態 傷や汚れあり

ID:10000UBS即購入OK!事前コメント不要✩.*˚送料無料!✨大人気ThinkpadのノートPCです新品爆速SSD256GB搭載!✨ガブラックボディーに使いやすい大画面15.6インチワイド液晶搭載 Lenovo L570ビジネスマンに絶大な人気を誇るThinkPadシリーズです。無骨なデザインで男心をくすぐります。 赤いトラックパッドが伝統の証です。 耐久性とキーボードの打ちやすさは折り紙付きです。最新OS Windows11Proを搭載しました。 2017-2018年モデルのため、中古PC市場でそこそこ新しいクラスとなります。PCをリーズナブルで欲しい方にオススメです。キーボードもアイソレーションタイプなのでスッキリ&打ちやすい!本体寸法 (幅×奥行き×高さ) 約377 x 255 x 27.6mm *2質量(バッテリー・パックを含む)約2.38kg高速な新品SSD256GBを搭載しています。快適にご使用いただけます。HDDと比べて故障率も圧倒的に低く安心してお使いいただけます。メモリはゆとりの8GB搭載!内部清掃等のメンテナンスも行っておりますので、安心してお使い頂けます。初期設定済みなので、電源ONですぐに使用できます。初心者様にもオススメです。スペック■CPU インテル Core i3 7100U■メモリ8GB 別途変更可能■新品SSD256GB 別途変更可能■DVDマルチドライブ内蔵 読み書き可能■USB3.0対応■D-SUB、miniDP出力 ※本体と合わせてトリプルモニター構成が可能■TFT15.6ワイド LEDバックライト 非光沢■有線LAN、Wi-Fi、Bluetooth内蔵■SDカードリーダー内蔵※カメラ非搭載正規認証Windows11Pro64Bit搭載【ソフト】Office : Microsoft Office 2019【バッテリー】バッテリーが充電できます。 起動直後の残り時間表示を写真に撮りましたので、参考にご利用ください(写真8枚目)。外観に傷や汚れキーに文字消えやパームレス等にテカリ跡の使用感があります▼最後に・中古品ですので画像に写りきらない …

