人気ブラドン beams plus navy ループウィラー　未使用品 キャップ

New Era × loopwheeler × BEAMS PULS 別注

【カラー】ネイビー

【状態】新品・未使用

【配送方法】クロネコヤマト・コンパクトBOX

【商品説明】

■デザイン 〈LOOPWHEELER(ループウィラー)〉のスウェット生地を使用した〈NEW ERA(ニューエラ)〉6パネル キャップが登場。〈BEAMS PLUS〉では今回、1949~1957年に使用されていたヤンキースロゴをフロントに配したスナップバックキャップを別注でデザイン。フラットタイプのブリム、帽体後ろのスナップバック上部にはホワイト×ブルーの〈LOOPWHEELER〉カタカナネームが付いています。

■素材 旧式の吊り編み機を使用したスウェット素材。柔らかさとコシを両立した適度な厚みのLWミドル30/8を使用。

商品の情報 ブランド ニューエラ 商品の状態 新品、未使用

