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経典 VIERA テレビ 15型 新品未使用。 テレビ

商品の説明

自室はもちろんお風呂でも 好きな場所に持ち運んで自分磨きや癒しのお供に
SONY BRAVIA HX950 KDL-65HX950
テレビも録画もYouTubeもブルーレイも 見たいが叶う、オールインワン
アイリスオーヤマ 55型 液晶テレビ
見たいをもっと快適に 2番組同時録画&「ホーム画面」お気に入り登録
美品！！東芝 REGZA 40V型液晶テレビ 40S22 2021年製
【付属品】(モニター部用):ACアダプター(チューナー部用): 電源コード、miniB-CASカード
値下げ！TV TOSHIBA 55インチ
【消費電力】(チューナー部動作時):約17W、(モニター部動作時〈充電中〉)※付属の専用ACアダプター使用時:約15.5W(本体 約13.5W)
レボリューション 液晶テレビ ZM-L40TVR 40V型 家電 D477
【外形寸法】(チューナー部):幅316× 高さ46× 奥行180mm(突起部除く)、(モニター部):幅382×高さ253×奥行36.1mm(最薄部14.9mm)(スタンド・突起部除く)
LC-40U45
【質量】(チューナー部):約1.5kg、(モニター部):約1.5kg
2020年製　東芝　液晶テレビ　32v34
【バッテリー持続時間/テレビ放送視聴時。エコ充電「切」で充電した場合。】・画質設定「ユーザー」 明るさ「-5」ヘッドホン使用:約3時間・画質設定「スタンダード」スピーカー使用:約2時間10分(初期設定時)・画質設定「スタンダード」ヘッドホン使用:約2時間20分
【送料込み】シャープ　HDD内蔵TV Blu-ray 取扱説明書あり
【バッテリー充電時間】約4時間(周囲温度20℃、電源切時)
値下げ　美品！　TCL 液晶カラーテレビ　32S515 2020年製
【液晶ディスプレイ】15v型、画素数:横1354×縦760(アスペクト比16:9
【値下げ】ORION DNX39-3BP 39型 液晶 テレビ

stingerさん専用　UN-10N10D BLACK 訳あり

SHARP AQUOS LC-24K40 24インチ液晶カラーテレビ

sony トリニトンカラーテレビ　KV-32SF9 おまけ
こちらこのまま発送させていただきます。

C5168☆良好 Panasonic ポータブルテレビ ビエラ UN-10CE8

商品の情報

商品のサイズ～20インチ
商品の状態新品、未使用

SHARP 46V型液晶テレビ AQUOS クアトロン プロ LC-46XL10
自室はもちろんお風呂でも 好きな場所に持ち運んで自分磨きや癒しのお供にテレビも録画もYouTubeもブルーレイも 見たいが叶う、オールインワン見たいをもっと快適に 2番組同時録画&「ホーム画面」お気に入り登録【付属品】(モニター部用):ACアダプター(チューナー部用): 電源コード、miniB-CASカード【消費電力】(チューナー部動作時):約17W、(モニター部動作時〈充電中〉)※付属の専用ACアダプター使用時:約15.5W(本体 約13.5W)【外形寸法】(チューナー部):幅316× 高さ46× 奥行180mm(突起部除く)、(モニター部):幅382×高さ253×奥行36.1mm(最薄部14.9mm)(スタンド・突起部除く)【質量】(チューナー部):約1.5kg、(モニター部):約1.5kg【バッテリー持続時間/テレビ放送視聴時。エコ充電「切」で充電した場合。】・画質設定「ユーザー」 明るさ「-5」ヘッドホン使用:約3時間・画質設定「スタンダード」スピーカー使用:約2時間10分(初期設定時)・画質設定「スタンダード」ヘッドホン使用:約2時間20分【バッテリー充電時間】約4時間(周囲温度20℃、電源切時)【液晶ディスプレイ】15v型、画素数:横1354×縦760(アスペクト比16:9こちらこのまま発送させていただきます。

商品の情報

商品のサイズ～20インチ
商品の状態新品、未使用

経典 VIERA テレビ 15型 新品未使用。 テレビ

19分钟前

経典 VIERA テレビ 15型 新品未使用。 テレビ

¥55,555 ¥30,000

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