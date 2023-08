カラー···ブラウン

80s オリジナル Vintage Stussy 【Beach】ビーチT

袖丈···半袖

未使用 フェイスコネクション Tag Boat Tshirt☆定価5万♪

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

テンダーロイン TENDERLOIN TEE S.S Tシャツ NAVY

ネック···Uネック

セントマイケル Tシャツ L

季節感···春、夏、秋、冬

【未開封 タグ付き】キャプテンEO Tシャツ マイケルジャクソン

#TAKAHIROMIYASHITASOLOIST

本人期number nine ハート涙 ラインストーン tee masu

のデザイナー #宮下貴弘 さんがデザイナーだった2004AW "GIVE ME A CHANCE"期の

NCC イーグル アメリカン Tシャツ ティシャツ USA 古着

スラッシュダメージTシャツです。アメリカの

なかやまきんに君 「やきんにくルーレットTシャツ」

中東政策に端を発した、湾岸戦争に抗議した

Vintage pac-manヴィンテージ ゲームtシャツ 90s パックマン

テーマで、当時の大統領 #ジョージブッシュ

★NIKE マイケルジョーダン Tシャツ⑲

を痛烈に批判したメッセージブリントが、話題になった有名なTシャツでした。#パリコレ

ギルダン バンドT SITA ABELLAN 90s VINTAGE TOUR

デビューとなったコレクションで、かなり

PRADA プラダ Tシャツ メンズ ライトブルー XL

#アバンギャルド なアイテムが多く、

Vivienne WestwoodBALLERINAS CLASSIC Tシャツ

#VIVIANWESTWOOD に影響された、

Vintage NIKE MLB Nomo 16

#ボンテージバンツ や、ミリタリーアウターなど、#パンキッシュ なデザインで、

23ss 正規品 新品 Maison Margiela バブルロゴTシャツ XL

#ストリートファッション にも指示されました。このTシャツは、コレクションラストに

rick owens LEVEL T Tシャツ 黒 Sサイズ

登場した代表的なブリントで、

極美品 90s チャンピオン USA製 YALE 88/12 霜降り Tシャツ

”PLUCK THE BUSH"

COMME des GARCONS Homme PlusTシャツAD2003

『ブッシュを引きずりおろせ』という過激な

M.Hさん専用 たりないふたり Tシャツ

メッセージです。発禁になりかねないアイテム

NBA✖️ブルックリン✖️ネッツ✖️ウォーレン ロータス✖️ケビンデュラント✖️XL✖️WL

をあえて #パリコレ デビューでやったこと

マルタン マルジェラ クラシック ラベル tシャツ。

で、鮮烈なデビューを果たしました。

新品 50 20aw マルジェラ MM ブランドロゴ Tシャツ 2573

ダメージは元からのデザインで、

クロムハーツ CHROME HEARTS マッティボーイ Tシャツ XL

#パンクロッカー が好んでTシャツを、引き裂いたものにオマージュして、はじめから、切り込みがされており、ブラウンに染めたものを

80s ビンテージ SAXON ロックTシャツ バンT

洗い加工をして色おちさせた、ユーズド加工した大変手の込んだ作品です、#ナンバーナイン

BOSS SHOP様専用

のファンの方なら探されている傑作Tシャツではないでしょうか?サイズは3ですが、ユーズド加工の為、洗い加工の縮みを計算して、若干

zeta vaultroon

大きめです。肩幅約43センチ、身幅脇から脇約

have a good day / S/S LINEN SHIRT - NV/L

49センチ。後ろ身頃襟元から裾まで約60センチ。素人採寸の為多少の誤差はご理解下さい

ステューシー 半袖 Tシャツ ビッグロゴ L ブラック USA製 90s 紺タグ

最初から色落ちされ擦りきれた加工がされているので、神経質な方は購入はお止め下さい

《STUSSY(ステューシー)》ボブ・マーリーTシャツ 黒【新品未使用タグ付き】

20年前のものになります。多少の痛みはご理解下さい。過剰な質問や要求にはお答えしません。専用販売も対応いたしませんので、

Supreme®/UNDERCOVER Face Tee Lupinステッカー付

全てご理解の上ご検討ください。

【デニスロッドマン】90s ヴィンテージ Tシャツ M ダンク ロッドマン

出品は早期終了もありますのでよろしくお願いいたします。

新品未使用 ヴェルサーチ 半袖 Tシャツ メデューサ 派手

#NUMBERNINE

バーバリー Burberry ノバチェック シャツ 半袖

#ナンバーナイン

FENDI フェンディ ホワイト ジャージー 半袖 Tシャツ 白 FFロゴ

#タカヒロミヤシタザソロイスト

90s RESERVOIR DOGS Tシャツ L VINTAGE MOVIE

#TAKAHIROMIYASHITATHESOLOIST

SEESEE×URBS BIG FLAT SS TEE DRAWSTRINGS

#UNDERCOVER

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナンバーナイン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー···ブラウン袖丈···半袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬#TAKAHIROMIYASHITASOLOISTのデザイナー #宮下貴弘 さんがデザイナーだった2004AW "GIVE ME A CHANCE"期のスラッシュダメージTシャツです。アメリカの中東政策に端を発した、湾岸戦争に抗議したテーマで、当時の大統領 #ジョージブッシュを痛烈に批判したメッセージブリントが、話題になった有名なTシャツでした。#パリコレデビューとなったコレクションで、かなり#アバンギャルド なアイテムが多く、#VIVIANWESTWOOD に影響された、#ボンテージバンツ や、ミリタリーアウターなど、#パンキッシュ なデザインで、#ストリートファッション にも指示されました。このTシャツは、コレクションラストに登場した代表的なブリントで、”PLUCK THE BUSH"『ブッシュを引きずりおろせ』という過激なメッセージです。発禁になりかねないアイテムをあえて #パリコレ デビューでやったことで、鮮烈なデビューを果たしました。ダメージは元からのデザインで、#パンクロッカー が好んでTシャツを、引き裂いたものにオマージュして、はじめから、切り込みがされており、ブラウンに染めたものを洗い加工をして色おちさせた、ユーズド加工した大変手の込んだ作品です、#ナンバーナインのファンの方なら探されている傑作Tシャツではないでしょうか?サイズは3ですが、ユーズド加工の為、洗い加工の縮みを計算して、若干大きめです。肩幅約43センチ、身幅脇から脇約49センチ。後ろ身頃襟元から裾まで約60センチ。素人採寸の為多少の誤差はご理解下さい最初から色落ちされ擦りきれた加工がされているので、神経質な方は購入はお止め下さい20年前のものになります。多少の痛みはご理解下さい。過剰な質問や要求にはお答えしません。専用販売も対応いたしませんので、全てご理解の上ご検討ください。出品は早期終了もありますのでよろしくお願いいたします。#NUMBERNINE#ナンバーナイン#タカヒロミヤシタザソロイスト#TAKAHIROMIYASHITATHESOLOIST#UNDERCOVER

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナンバーナイン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

希少カラー GAP 古着 Tシャツ ビッグロゴ 刺繍 ギャップ あいみょんfubu フブ ベースボールシャツ【希少!】 Stevie Ray Vaughan Tシャツ【美品】ワコマリア トラプリントTシャツ 白 XLKFC X WDS (BARREL) TRIM TEE90〜00s old Patagonia ベネフィシャル 車ロゴプリントTシャツMORE ABOUT LESS Tシャツ60s 70s 希少 Vintage S/S Game Shirt 好配色DC Comics キャラクターTシャツ キャラT バットマン スーパーマン