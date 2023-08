21SSのコレクションの商品になります。monster shaped shirts?-John doe(s)-

ジャケットタイプもありましたが、圧倒的にシャツタイプの方がカッコよかったです。

定価も高かったこともあり販売数も少なく、未使用での出品もほぼ見ないかと思います。

購入後に試着のみで、着用せずにクローゼットにしまっておりました。見た目、細部の加工も含めてかなりカッコいいです。

こういった芸術作品はもうないと思い購入しましたが、クローゼット整理のために泣く泣く出品いたします。半額以下でかなりお安くしておりますので、大切に着ていただける方にお譲りいたします。soloistのハンガーをお付けします。

■Brand

TAKAHIRO MIYASHITA The Soloist.

タカヒロ ミヤシタ ザ ソロイスト.

■Color

natural

■Size

Size 44

オーバーサイズのため普段46か48を買われている方はちょうど良いと思います。当方は46を普段買いますが、こちらは44にしました。

肩幅60cm

一度も袖を通していないのでほぼ未使用に近いです。

身幅68cm

着丈72cm

袖丈62cm

■Price

202,290円

タグ付き

当方の出品の中で複数購入いただけましたら、値引き対応をいたします。お気軽にコメントをお願いいたします。

お気軽にご質問をお願いします。解散前のナンバーナインが好きな方にオススメです。

サイズや値段交渉などご質問がありましたら、コメントをお願いいたします。

お取引後のトラブル防止のため、気になることがありましたら、お気軽に確認のメッセージをお願いいたします。個人保管のため神経質な方のご購入はお控えください。

#soloist #thesoloist #ソロイスト #ナンバーナイン #numbernine #シャツ #shirt

商品の情報 商品のサイズ M ブランド タカヒロミヤシタザソロイスト 商品の状態 新品、未使用

21SSのコレクションの商品になります。monster shaped shirts?-John doe(s)-ジャケットタイプもありましたが、圧倒的にシャツタイプの方がカッコよかったです。定価も高かったこともあり販売数も少なく、未使用での出品もほぼ見ないかと思います。購入後に試着のみで、着用せずにクローゼットにしまっておりました。見た目、細部の加工も含めてかなりカッコいいです。こういった芸術作品はもうないと思い購入しましたが、クローゼット整理のために泣く泣く出品いたします。半額以下でかなりお安くしておりますので、大切に着ていただける方にお譲りいたします。soloistのハンガーをお付けします。■BrandTAKAHIRO MIYASHITA The Soloist.タカヒロ ミヤシタ ザ ソロイスト.■Colornatural■SizeSize 44オーバーサイズのため普段46か48を買われている方はちょうど良いと思います。当方は46を普段買いますが、こちらは44にしました。肩幅60cm身幅68cm着丈72cm袖丈62cm■Price202,290円タグ付き当方の出品の中で複数購入いただけましたら、値引き対応をいたします。お気軽にコメントをお願いいたします。お気軽にご質問をお願いします。解散前のナンバーナインが好きな方にオススメです。サイズや値段交渉などご質問がありましたら、コメントをお願いいたします。お取引後のトラブル防止のため、気になることがありましたら、お気軽に確認のメッセージをお願いいたします。個人保管のため神経質な方のご購入はお控えください。#soloist #thesoloist #ソロイスト #ナンバーナイン #numbernine #シャツ #shirt

