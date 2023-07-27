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見事な プレイステーション5 CFI-1200A01 ディスクドライブ搭載型 家庭用ゲーム本体

商品の説明

やるソフトがなく使ってないので出品致します。
画面傷無し　有機EL版　Nintendo Switch HEG-S-KAAAA
使用頻度は低いです。
PS4本体 CUH‐2000A 500GB ケーブル

SONY PlayStation4 PS4 1TB プレステ
本体上側に擦り傷あります。他にも
Nintendo Switch 本体のみ 中古 2020年製
細かい傷や埃などあると思います。　
【 18点 】 プレイステーション ２ 本体 ＆ プレイステーションソフト17本
神経質な方はご遠慮願います。　
翌日までに発送薄型ps2 70000ブラックプレステ2本体セットb052413

新品！未開封！未使用！任天堂 Switch スイッチ
動作確認済み　不具合ありません　
PS4 コントローラー 純正 DUALSHOCK4 ブラック　C1B771K

プレイステーション5 デジタル Edition CFI-1200B

選べるソフト付きニンテンドー64本体 NINTENDO 64
2023年2月15日店舗にて新品購入
3m1164fa 動作OK ソニー/SONY プレステ3 PS3 本体 ブラック
付属品
1997年 プレイステーション セット
本体
ゲームキューブコントローラー４個+接続タップセット
HDMIケーブル
CUH-2200BBZR
ワイヤレスコントローラー　
任天堂Switch ポケモンエディション +ポケカおまけ付き
電源コード
PlayStation3 PS3本体 5台 まとめ売り
ベース
kazo様専用プレステ3 320G&トルネ&コントローラ&ソフト
USBケーブル
SEGA DREAMCAST　サクラ大戦
印刷物
PS5本体(CFI-1200A01)
揃ってます
PS3 本体 ホワイト＋torne＋非純正コントローラー CECH-2500B
領収書あり
【送料無料】プレステ3本体CECH-2000A+コントローラー2個

XBOX ONE S本体
「プレイステーション5 CFI-1200A01」
CUH-2000 500G ホワイト

セガサターン SEGA HST-0014 おちかづき編セット

PS3 本体 SONY PlayStation3 CECH-4300C
#ゲーム #本体 #PlayStation5 #PlayStation_5 #PS5

かわ様専用Nintendo Switch＋ポケモンスカーレットパッケージ版

商品の情報

ブランドプレイステーション5
商品の状態やや傷や汚れあり
やるソフトがなく使ってないので出品致します。使用頻度は低いです。本体上側に擦り傷あります。他にも細かい傷や埃などあると思います。　神経質な方はご遠慮願います。　動作確認済み　不具合ありません　2023年2月15日店舗にて新品購入付属品本体HDMIケーブルワイヤレスコントローラー　電源コードベースUSBケーブル印刷物揃ってます領収書あり「プレイステーション5 CFI-1200A01」#ゲーム #本体 #PlayStation5 #PlayStation_5 #PS5

商品の情報

ブランドプレイステーション5
商品の状態やや傷や汚れあり

見事な プレイステーション5 CFI-1200A01 ディスクドライブ搭載型 家庭用ゲーム本体

6分钟前

見事な プレイステーション5 CFI-1200A01 ディスクドライブ搭載型 家庭用ゲーム本体

¥53,000 ¥28,620

(税込) 送料込み
9
14
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出品者

902de3

 1784

本人確認済
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コメント (14)

902de3
見事な プレイステーション5 CFI-1200A01 ディスクドライブ搭載型 家庭用ゲーム本体 見事な プレイステーション5 CFI-1200A01 ディスクドライブ搭載型 家庭用ゲーム本体

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