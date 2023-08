メーカー Lenovo

221)MacBook Air 2019 13インチ/i5/256GB/16GB

型式 IdeaPad-L340-15IWL(改)

MacBook Pro 13インチ 2018 メモリ16GB SSD512GB



MacBookAir USキーボード メモリ8G 2014年

✨商品ページをご覧頂きありがとうございます✨

Lenovo Chromebook ノートパソコン

当方の出品している中古パソコンはジャンク品を除き3カ月の保証期間を設けております。修理技術者として品質には自信がありますので、ご安心してご検討下さい

東芝N61 N61/NG PN61NGP-NHA♦タッチ対応のコンバーチブルPC



MacBook Pro 15インチ 2015 i7 16GB 512GB

⭐️このパソコンの特徴⭐️

Razer Blade15 Advanced RTX2070 i7 16GB

✅最新Windows11搭載。もちろん正式対応モデルです。

⑦美品 Let's note CF-SZ6 8G 256G MS Office

✅最新PCにも匹敵するハイスペック第8世代Corei7搭載

デル モバイルノートパソコン i7 NVMe OfficeProPlus FHD

✅大容量!メインメモリ20GB搭載

2. ThinkBook 13S-IWL

✅新品SSD搭載でOS起動やアプリがサクサク動作

MacBook Pro 2013 Core i5 SSD256GB

✅マイクロソフト純正オフィス搭載

贅沢データ容量1TB✨すぐ使えるノートパソコン Blu-ray搭載✨Win11

✅Webカメラ搭載です

dynabook R63P



ポメラ DM200 専用ケース付(充電ケーブル、アダプターなし)

⭐️こんな方にお勧め⭐️

b273✨限定/希少カラー/美品/Core i5/爆速SSD新品✨ノートパソコン

✅新品パソコンは必要無いが安くてハイスペックなPCが欲しい

Lenovo Chromebook2022madel

✅マイクロソフト純正オフィスで仕事の書類作成を行いたい

エヌイーシーNEC VersaPro 8世代 i5-8GB/ SSD-256GB

✅ネット閲覧やオンライン授業できるパソコンが欲しい

MacBook Air 2017 /13.3/1.8Ghz/8GB/128GB

✅子供や両親にパソコン操作を習わせたい

ツクモ N1542J GPU搭載 SSDHDD搭載 フルHD Webカメラ付き



事務作業に最適!テレワークも✨新品SSD✨8GB✨i5✨東芝ノートパソコン

⭐️主なインストールアプリ⭐️

2日迄 801)Panasonic CF-SV8 Core i5-8365U

✅Webブラウザ→edge、GoogleChrome

爆速SSDウルトラスリム★カメラ&ZOOMでテレワーク オンライン授業にも

✅文章作成→MicrosoftOffice Home&Business 2019

macbook air High Sierra 完動品 充電器付き【最終値下げ】

✅IPhone・音楽管理→iTunes

Office2021搭載!超軽799g!2019製LIFEBOOK U938/S

✅SNS→LINE

Panasonic/第4世代 i5/新品SSD256/メモリ4/ノートパソコン



MACBOOK AIR M1 16G 512G ジャンク品 起動音のみ



Lenovo ThinkPad P71 | RAM 40GB - Core i7

YouTubeやYahoo、Amazonや楽天市場等人気サイトのショートカットはデスクトップ上に配置済みです。

CF-SZ6 第7世代 i-5 8G SSD256G Office2019



✨2019年製✨Corei7✨メモリ20GB✨SSD1TB✨ハイスペックPC

✨Microsoft Office Home and Business 2019インストール済み✨

APPLE MacBook Air MVFJ2J/A 2019

Microsoft純正Word、Excel、PowerPointがインストールされております。

Thinkpad L13/corei5 10世代/ssd256gb /16gb



SHIN様FUJITSU LIFEBOOK A574/H ノートパソコン 富士通

⭐️スペック⭐️

HP 250 G6 SSD 256GB 8GB Core i3-7020U

Corei7 8565U

ゲーミングノートPC MSI-16R4 Corei7-9750H/GTX1650

メモリ20GB

10.1型パナソニックLet's note CF-RZ4 M-5Y71 SSD

SSD1TB(新品)

【Laptop4】Surface Laptop 4 アイスブルー

DVDスーパーマルチドライブ搭載

NEC LAVIE Hybrid ZERO HZ550/D 薄型高解像度 訳あり

有線LAN、無線LAN、USB×3(うち1つはType-C)、HDMI

パソコン初心者さんの練習用に✨NECノートパソコン✨HDD1000GB大容量✨

画面サイズ15.6型

NEC ノートパソコン PC-LS150CS1YR PC ラズベリーレッド



Microsoft Surface Laptop Go プラチナ

⚠️USED品につき若干の小傷がございます

【美品】富士通 ライフブック i7 16GB 新品SSD256GB 15.6型

バッテリー駆動において120分以上の連続動作を確認しております。

新品ノートパソコン レノボ Win11 オフィス付き WEBカメラ 15

写真では分かり難いですがパームレスト右側の一部が薄っすらと蛍光イエローに変色しています(写真7枚目)

NEC ノートパソコン メモリ16G SSD512G Windows11



MacBookAir 2020 core i7 メモリ16GB SSD256GB

⚡お送りする物⚡

お値下げしました!Apple iBook G3 クラムシェル

・パソコン本体

BenQ ZOWIE XL2546K ゲーミングモニター 24.5

・ACアダプタ

DELL LATITUDE 3580

※マニュアル類は付属いたしません

MacBook 12-inch Early 2016 ローズピンク



【美品】新品SSD256GB メモリ8GB★5世代CPU★ カメラ★Win11

⭐️最後に⭐️

NEC_ノートパソコンー11インチ

他にも出品しております。

本日限り値下げMacBook air A1466 EMC2925

#seamoPC で検索願います

TOSHIBA Dynabook AZ67/VG i7 最終価格

73

商品の情報 ブランド レノボ 商品の状態 やや傷や汚れあり

メーカー Lenovo型式 IdeaPad-L340-15IWL(改)✨商品ページをご覧頂きありがとうございます✨当方の出品している中古パソコンはジャンク品を除き3カ月の保証期間を設けております。修理技術者として品質には自信がありますので、ご安心してご検討下さい⭐️このパソコンの特徴⭐️✅最新Windows11搭載。もちろん正式対応モデルです。✅最新PCにも匹敵するハイスペック第8世代Corei7搭載✅大容量!メインメモリ20GB搭載✅新品SSD搭載でOS起動やアプリがサクサク動作✅マイクロソフト純正オフィス搭載✅Webカメラ搭載です⭐️こんな方にお勧め⭐️✅新品パソコンは必要無いが安くてハイスペックなPCが欲しい✅マイクロソフト純正オフィスで仕事の書類作成を行いたい✅ネット閲覧やオンライン授業できるパソコンが欲しい✅子供や両親にパソコン操作を習わせたい⭐️主なインストールアプリ⭐️✅Webブラウザ→edge、GoogleChrome✅文章作成→MicrosoftOffice Home&Business 2019✅IPhone・音楽管理→iTunes✅SNS→LINEYouTubeやYahoo、Amazonや楽天市場等人気サイトのショートカットはデスクトップ上に配置済みです。✨Microsoft Office Home and Business 2019インストール済み✨Microsoft純正Word、Excel、PowerPointがインストールされております。⭐️スペック⭐️Corei7 8565Uメモリ20GBSSD1TB(新品)DVDスーパーマルチドライブ搭載有線LAN、無線LAN、USB×3(うち1つはType-C)、HDMI画面サイズ15.6型⚠️USED品につき若干の小傷がございますバッテリー駆動において120分以上の連続動作を確認しております。写真では分かり難いですがパームレスト右側の一部が薄っすらと蛍光イエローに変色しています(写真7枚目)⚡お送りする物⚡・パソコン本体・ACアダプタ※マニュアル類は付属いたしません⭐️最後に⭐️他にも出品しております。#seamoPC で検索願います73

商品の情報 ブランド レノボ 商品の状態 やや傷や汚れあり

MacBook Pro M1 13インチ 8GB 512GB 2020 JISLenovo ideaPad L3 15IML05M1 MacBook Air 2020 8GBメモリ スペースグレイMid2014/8/256 MacBookPro Office Win10&11特価パナソニック 16GB /512GBLet's Note CF-SZ6 美品JU14【高性能オフィス付き】Core i7/SSD/富士通/ノートパソコンDELL Inspiron15 5000シリーズ パソコンMacBook Pro 2019 8GB/128GB Ventura13.4すぐに使えるノートパソコン✨初期設定済み✨メモリ8GB✨大容量✨学生や初心者にsurface pro3❤️爆速SSD❤️高性能❤️タブレットPC❤️バックライト❤️