女性が喜ぶ♪ アイリスオーヤマ　エアコン エアコン

室内機品番
【室外機】ダイキン ルームエアコン冷房/暖房 10畳程度 ≪S28VTES-W≫
IRA-2804R
【2021年製】ナカトミ スポットクーラー MAC-20
室外機品番
スポットクーラー エアコン MJ-ASPH25H モノタロウ ハイアール
IRA-2804RZ
アイリスオーヤマ エアコン
電源
車中泊、アウトドア用のポータブルクーラー ラ・クール YL-HHJP2300R
単相100V,50/60Hz
＊標準取付無料＊安心の1年保証＊新品＊日立 2023年製 6畳用＊
電源プラグ形状
アイリスオーヤマ♪ポータブルクーラー移動式エアコン●IPP-2222G
通年エネルギー消費効率
東芝 パッケージエアコン ３馬力
（JIS C 9612:2013）
TOYOTOMI【TIW-AS180M】トヨトミ 冷房専用 窓用エアコン
5.8
2019年製ダイキン2.8kw10畳用冷暖房セット取り付け工事込み
冷房
スポットクーラー 2.6kW 8.3畳 Rintuf
面積の目安
えびす様専用 ペアコイル PC2320
13m²（8畳）～19m²（12畳）
コロナ 冷房専用 窓用エアコン CW-A1817 4.5~7畳用 G057
定格能力
CORONA ウインドエアコン 窓用エアコン CW-1623R 9
2.8（0.7～3.4）kW
DAIKIN エアコン 8帖用※7月8まで
消費電力
三菱！エアコンMSZ-EM28Eー1！室内機
710（120～970）W
白くまくん RAS-AJ28LーW
暖房
東芝 RAS-H221PT 2021年製 6畳 ルームエアコン
面積の目安
美品 2020年製 コロナ 窓用 エアコン ウインド ウインドウ ウィンドウ
13m²（8畳）～16m²（10畳）
【中古】2021年製 アイリスオーヤマ スポットクーラー ISAC-0802-B
定格能力
2分3分ペアコイル
3.6（0.5～4.8）kW
maxzen スポットクーラー JCF-MX602-WH1日使用のみ
消費電力
神奈川県内は無料工事、配送付き、室外機セット)[1275]シャープ10畳 保証あ
865（110～1,255）W
エアコン 室外機 AS-D221L-W
室内機
ベタナリー様専用 アイリスオーヤマ ポータブル クーラー IPA-2821G-W
外形寸法
東芝エアコン
幅795×奥行230×高さ250mm
三菱電機エアコン霧ヶ峰6畳用 室内機（未開封）MSZ-2217GXAS-W-IN
質量
DAIKIN エアコン 2021年製 〜9畳 ストリーマ清浄 スマホ対応
9.5kg
☆a-yan-1840☆様専用
室外機
美品！6月末まで！SHARPエアコン
外形寸法
TOYOTOMI TAD-2218 トヨトミ 窓用クーラー
幅780×奥行290×高さ550mm
※室外機のみ HITACHI日立 RAS-DM22JE7(W 2019 6畳用
質量
希少ハイパワーモデル‼︎冷房能力強1.8 ❗️早発送コイズミ窓用エアコン！22-30
29.5kg
アイリスオーヤマポータブルクーラーipp-2221g
【匿名配送】コロナ ウインドエアコン 冷暖房兼用 CWH-A1814
・中古
エアコン ダイキン フィルター ストリーマ 2.2ｋ～6畳用 2020年製
・配管無し
東洋溶材 BC-200 BCuP-2 溶接棒 溶棒 2kg
・リモコン、取説有り
オーケー ペアコイル 2分3分
・保証書有り
日動工業 ポータブルスポットクーラー YNC-A160
・2021年製
富士通ゼネラル ルームエアコン AS-A226H
11 コイズミルームエアコン ウインド形冷房専用 KAW-1982 2018年製
三菱電機 マルチエアコン室内ユニット 壁掛形 PKFY-P28LMG9
畳数目安···おもに8畳用
★本体未使用アイリスオーヤマポータブルクーラー2.6kW IPP-2621G-W
電源···100V
SHARP2019年モデル6畳用基本工事費＆リサイクル料金込み‼️
冷房能力···2.8kW～3.6kW未満
1038 コロナ【CSH-N2219R】2020年製 6畳 ルームエアコン 中古
商品の情報
|ブランド
|アイリスオーヤマ
|商品の状態
|やや傷や汚れあり
標準設置工事費込★パナソニック★2019年製★6畳★エリア限定です★
窓式エアコン Haier JA-16V 2021年製 冷房専用
CORONA ウインドエアコン CW-1619(2019年モデル)
SONY REON POCKET4 最新タイプ レオンポケット4
室内機品番IRA-2804R室外機品番IRA-2804RZ電源単相100V,50/60Hz電源プラグ形状通年エネルギー消費効率（JIS C 9612:2013）5.8冷房面積の目安13m²（8畳）～19m²（12畳）定格能力2.8（0.7～3.4）kW消費電力710（120～970）W暖房面積の目安13m²（8畳）～16m²（10畳）定格能力3.6（0.5～4.8）kW消費電力865（110～1,255）W室内機外形寸法幅795×奥行230×高さ250mm質量9.5kg室外機外形寸法幅780×奥行290×高さ550mm質量29.5kg・中古・配管無し・リモコン、取説有り・保証書有り・2021年製畳数目安···おもに8畳用電源···100V冷房能力···2.8kW～3.6kW未満
商品の情報
|ブランド
|アイリスオーヤマ
|商品の状態
|やや傷や汚れあり