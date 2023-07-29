女性が喜ぶ♪ アイリスオーヤマ　エアコン エアコン

室内機品番

【室外機】ダイキン ルームエアコン冷房/暖房 10畳程度 ≪S28VTES-W≫

IRA-2804R

【2021年製】ナカトミ スポットクーラー MAC-20

室外機品番

スポットクーラー エアコン MJ-ASPH25H モノタロウ ハイアール

IRA-2804RZ

アイリスオーヤマ エアコン

電源

車中泊、アウトドア用のポータブルクーラー ラ・クール YL-HHJP2300R

単相100V,50/60Hz

＊標準取付無料＊安心の1年保証＊新品＊日立 2023年製 6畳用＊

電源プラグ形状

アイリスオーヤマ♪ポータブルクーラー移動式エアコン●IPP-2222G

通年エネルギー消費効率

東芝 パッケージエアコン ３馬力

（JIS C 9612:2013）

TOYOTOMI【TIW-AS180M】トヨトミ 冷房専用 窓用エアコン

5.8

2019年製ダイキン2.8kw10畳用冷暖房セット取り付け工事込み

冷房

スポットクーラー 2.6kW 8.3畳 Rintuf

面積の目安

えびす様専用 ペアコイル PC2320

13m²（8畳）～19m²（12畳）

コロナ 冷房専用 窓用エアコン CW-A1817 4.5~7畳用 G057

定格能力

CORONA ウインドエアコン 窓用エアコン CW-1623R 9

2.8（0.7～3.4）kW

DAIKIN エアコン 8帖用※7月8まで

消費電力

三菱！エアコンMSZ-EM28Eー1！室内機

710（120～970）W

白くまくん RAS-AJ28LーW

暖房

東芝 RAS-H221PT 2021年製 6畳 ルームエアコン

面積の目安

美品 2020年製 コロナ 窓用 エアコン ウインド ウインドウ ウィンドウ

13m²（8畳）～16m²（10畳）

【中古】2021年製 アイリスオーヤマ スポットクーラー ISAC-0802-B

定格能力

2分3分ペアコイル

3.6（0.5～4.8）kW

maxzen スポットクーラー JCF-MX602-WH1日使用のみ

消費電力

神奈川県内は無料工事、配送付き、室外機セット)[1275]シャープ10畳 保証あ

865（110～1,255）W

エアコン 室外機 AS-D221L-W

室内機

ベタナリー様専用 アイリスオーヤマ ポータブル クーラー IPA-2821G-W

外形寸法

東芝エアコン

幅795×奥行230×高さ250mm

三菱電機エアコン霧ヶ峰6畳用 室内機（未開封）MSZ-2217GXAS-W-IN

質量

DAIKIN エアコン 2021年製 〜9畳 ストリーマ清浄 スマホ対応

9.5kg

☆a-yan-1840☆様専用

室外機

美品！6月末まで！SHARPエアコン

外形寸法

TOYOTOMI TAD-2218 トヨトミ 窓用クーラー

幅780×奥行290×高さ550mm

※室外機のみ HITACHI日立 RAS-DM22JE7(W 2019 6畳用

質量

希少ハイパワーモデル‼︎冷房能力強1.8 ❗️早発送コイズミ窓用エアコン！22-30

29.5kg

アイリスオーヤマポータブルクーラーipp-2221g



【匿名配送】コロナ ウインドエアコン 冷暖房兼用 CWH-A1814

・中古

エアコン ダイキン フィルター ストリーマ 2.2ｋ～6畳用 2020年製

・配管無し

東洋溶材 BC-200 BCuP-2 溶接棒 溶棒 2kg

・リモコン、取説有り

オーケー ペアコイル 2分3分

・保証書有り

日動工業 ポータブルスポットクーラー YNC-A160

・2021年製

富士通ゼネラル ルームエアコン AS-A226H



11 コイズミルームエアコン ウインド形冷房専用 KAW-1982 2018年製



三菱電機 マルチエアコン室内ユニット 壁掛形 PKFY-P28LMG9

畳数目安···おもに8畳用

★本体未使用アイリスオーヤマポータブルクーラー2.6kW IPP-2621G-W

電源···100V

SHARP2019年モデル6畳用基本工事費＆リサイクル料金込み‼️

冷房能力···2.8kW～3.6kW未満

商品の情報 ブランド アイリスオーヤマ 商品の状態 やや傷や汚れあり

室内機品番IRA-2804R室外機品番IRA-2804RZ電源単相100V,50/60Hz電源プラグ形状通年エネルギー消費効率（JIS C 9612:2013）5.8冷房面積の目安13m²（8畳）～19m²（12畳）定格能力2.8（0.7～3.4）kW消費電力710（120～970）W暖房面積の目安13m²（8畳）～16m²（10畳）定格能力3.6（0.5～4.8）kW消費電力865（110～1,255）W室内機外形寸法幅795×奥行230×高さ250mm質量9.5kg室外機外形寸法幅780×奥行290×高さ550mm質量29.5kg・中古・配管無し・リモコン、取説有り・保証書有り・2021年製畳数目安···おもに8畳用電源···100V冷房能力···2.8kW～3.6kW未満

商品の情報 ブランド アイリスオーヤマ 商品の状態 やや傷や汚れあり

1038 コロナ【CSH-N2219R】2020年製 6畳 ルームエアコン 中古標準設置工事費込★パナソニック★2019年製★6畳★エリア限定です★窓式エアコン Haier JA-16V 2021年製 冷房専用CORONA ウインドエアコン CW-1619(2019年モデル)SONY REON POCKET4 最新タイプ レオンポケット4