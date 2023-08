【注意事項】

値段交渉開始後の質問はお控えください。

気になる点を確認してから値段交渉を開始してください。

値段交渉は希望額を必ずご提示ください。

商談中も即買い優先です。専用、取り置きはしません。

ヴィンテージハット多数出品中です。

#RoadWarriorTheHatter

SS セレクトヴィンテージ アイテム 30s vintage british old west style hat です。

こちらは英国製、脅威の推定30年代のオールドウェストスタイルのハットです。

とても珍しい仕様が揃っており、カラーも抜群でサイズさえ合えば間違いない逸品です!

リボンもブリムもクラウンも、ボリューム満点です。

サイドにはベンチホール、スウェットバンドの額部分にはヴィンテージボルサリーノでおなじみ汗染み防止のスペーサー、赤いライニングはギャザーが寄せてあり、手が込んでいます。

フェルトは薄めでハリがあり、年代特有のしなやかさを持っています。

シルエットもシャープに決まっています。

カラーはタンベージュワントーン。

全体的に使用感ありますが、スウェットバンドも硬化しておらずこのまま着用いただけます。

フェドラタイプのこの年代は球が極端に少ないのでお見逃しなきようご検討ください。

サイズシール: UK 6 7/8 、US 7 と思いますが、実寸ハーフサイズほど小さな 55.5cm 程です。

ブリム:7.4cm

リボン:5.4cm

クラウン:13cm

詳細の画像を掲載しています。画像にてよくご確認ください。

著しく説明と異なる場合を除き、返品は受け付けません。

気になる点は必ず質問してください。

ヴィンテージ 品であることをご理解の上ご購入ください。

※ ステットソン stetson ウィペット whippet ステットソニアン stetsonian 茶 brown hat ウェスタンハット テンガロンハット ハット fedora フェドラ ワイドブリム ロングブリム ハイクラウン ビーバー ラビット beaver 58 7 1/4 ジョニーデップ マフィア ギャング 40s 50s オールドウェスタン ガンマン 西部劇

商品の情報 ブランド ダブルアールエル 商品の状態 やや傷や汚れあり

