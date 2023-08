数ある商品の中からご覧頂き誠にありがとうございます(^_^)

☆フォローして頂いた方及びフォロワーの方にはささやかではありますが商品の価格によってお値引きさせて頂こうと思います(^_^)

・3000円以下の商品…100円引き

・3001円~6000円の商品…200円引き

・6001円~10000円の商品…300円引き

・10001円以上の商品…500円引き

☆更にフォロー割引に加えまとめ買い割引と致しまして、複数点ご購入頂けるお客様には下記の様に割引させて頂こうと思います♪

・2点以上…200円引き

※割引は片方のみでも二つの併用でもどちらも可能ですが、両方ともご購入後にはお値引きが出来ませんので、必ずご購入前にコメント頂けますようよろしくお願い致します。

※他サイトの方でも同じ商品を出品させて頂いているものがございますので、その関係上いいねを頂いている商品も予告なく削除する場合がございますことをあらかじめご了承下さいm(__)m

・肌触りの良い最高級のコットンを使用した着心地の良さと、オーバーサイズのゆったりとしたシルエットを実感して頂けるVETEMENTSのシャツのご紹介です(^^)

・言わずと知れたデムナ期の名作であるラムシュタインTで、同バンドのアルバムジャケットをオマージュしてプリントされたデザインがインパクト抜群です♪

発売から数年経過した現在でも人気は衰えることなく、元々出回りも少ない為希少なアイテムとなっています♪

・状態は全体的に若干の使用感(多少の色褪せや毛羽立ち)はありますが、その他は目立つようなダメージ汚れ等はないかと思います。ラムシュタインTの中では比較的良好な状態かと思いますので、普段から古着を着慣れている方であれば問題なくご着用頂けるかと思います。

・着丈79 袖丈24 肩幅57 身幅61 サイズS

・コットン100%

・商品に関しましては可能な限りチェックをしてお客様にご迷惑がかからぬように努めておりますが、状態やデザイン等は主観で個人差が生じる場合がございますのでご理解ご納得の上ご購入検討頂けますと幸いです。

商品について不明な点等がありましたらお気軽にご質問下さい(^_^)

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヴェトモン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

