※ あくまで 古着 (ビンテージ品) ですので、多少の着用感や細かな汚れなどがある場合があり、使用感は人によって感じ方に差があるので、気になる所があれば購入前に何度でも質問してご納得の上、ご購入くださいませ

※神経質な方のご購入はお控え下さい

※素人検品の為、万が一見落としがございましたら何卒ご了承下さいませ

※古着 (ビンテージ品) にご理解ある方、さらに上記の内容にご理解頂ける方のみのご購入でお願い申し上げます

トップス

☑︎ condition:

こちらの商品は 【B】ランクです

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

☑︎ size:

着用感 メンズXL程

(174cm67kgが着用した場合の感じ方)

サイズ表記 M M M

実寸平置き

着丈:約70.5cm

(首肩付け根から裾下)

身幅:約60cm

(脇下から脇下)

肩幅:約58cm

(肩から肩を直線で計測)

袖丈:約58.5cm

(肩から袖先)

※着用感は独自基準による参考サイズです

※素人採寸になりますので、測定値の若干の誤差はご了承下さいませ

☑︎ item: スウェットパーカー

☑︎ brand: NIKE

☑︎ color: ネイビー

☑︎ country: USA製

☑︎ material: 95%コットン 5%ポリエステル

☑︎ 柄: 刺繍 スウォッシュ スウッシュ

☑︎ age: 90s 90年代 銀タグ 白タグ

ボトムス

☑︎ condition:

こちらの商品は 【B】ランクです

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

☑︎ size:

着用感 メンズXL相当程

(174cm67kgが着用した場合の感じ方)

サイズ表記 XL TG XG

実寸平置き

ウエスト:約36cm ×2(ウエストゴム&紐)

股上:約36cm

股下:約72.5cm

わたり幅:約36cm

すそ幅:約12cm

☑︎ item: スウェットパンツ

☑︎ brand: NIKE

☑︎ color: ネイビー

☑︎ country: ベトナム製

☑︎ material: 綿100%

☑︎ 柄: 刺繍 スウォッシュ スウッシュ

☑︎ age: 90s 90年代 銀タグ 白タグ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

