品番 765

色 ワインレッド

サイズ S

デザイン

パッと一目を惹くドレスが視線を集め

優雅でとても女性らしい雰囲気に

パーティーでも華やかな印象を与えてくれる一枚✨

スパンコールキラキラ輝いています。照明が暗くても、かなり豪華に映ります♡

♡全体的に細く見えるデザインで特に腰回りがスッキリ見えます♡

ライン自体は実にシンプル美しいシルエットでシックで大人の落ち着いた雰囲気を♬上品で華やかななかにも大人の落ち着きも感じさ紺色♪

フェミニンで落ち着きのある凛とした女性に魅せてくれます。セレブリティーなパーティーにはぴったりです!どんなアクセサリーを組み合わせても上品に着こなせます♡

しっかりした裏地で透け感はありません♪ お安い印象はなく、豪華に可愛く着て頂けます(o^^o)

演奏会、ステージ、誕生パーティーに、ダンスに、いろいろな場面にご利用いただけます。

サイズ

バスト:約84cm

ウエスト:約66cm

ヒップ: FREE

着丈:約115cm

後ろファスナー

☆伸縮性あり

2cmほど伸びます。普段Mサイズの方も着用出来ます♪

☆パット無し

☆裏地あり

☆透け感無し

返品交換について

イメージ違った、サイズが合わないなどのお客様のご都合による返品交換およびご購入後のキャンセルは固くお断りしております。必ずご納得した上でご購入をお願い致します。

※送料無料、格安販売なので環境に配慮しありあわせの資材でのリサイクル・エコロジーコンパクト梱包にご理解了承下さい(ショップ購入のような美しく過剰な大きな梱包ではありません)

※注意事項:

1)商品により多少の誤差(2~5cm前後)が生じる場合がございます。シューズとバッグなど、測定方法によって1cmほど誤差が生じます。予めご了承くださいませ。

2)実物の色に近くなるよう自然光での撮影を基本にしていますが、お部屋の照明、モニター環境等により色味が若干異なる場合がございます。

3)海外製造商品により、お受け取りの際に多少のたたみ皺・糸ホツレ・汚れのある場合がございます、予めご了承ください。

4)自然と環境にやさしい簡易梱包にご協力いただきますよう、お願い申し上げます。

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 新品、未使用

