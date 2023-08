お手頃価格 gimmick 【ADRER】high shirt M 白 jacket シャツ

カラー···ホワイト

新品未開封、未着用。

■アイテム概要

・デザイン・ギミックを効かせてADRERらしく作り上げたシャツ

・2型用意しておりどちらも着こなし方の自由があり、シンプルになりがちで差別化の難しい夏のシャツを明確に差別化しました。

■素材

・ポリエステル78% レーヨン22%

大好評をいただいているADRERからリリース中の

extra quality Hybrid loose shirt(無地)と同素材のTR生地を使用。

21番手と25番手の双糸を強い打ち込みで仕上げた素材で、

強いドレープ感と滑らかなタッチが特徴。

■シルエット・デザイン

・-General / layered -

パーツ付きエポレット、オリジナルボタン・ファスナーのダブルストッパー仕様といった

ナポレオンジャケットをシャツに落とし込んだようなシャツジャケット

夏のシャツとしては非常に贅沢なギミックを搭載しております。

■ 推奨サイズ

XS...レディースフリーサイズ

S...164cm~172cm

M...173cm~178cm

L...179cm~

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アドラー 商品の状態 新品、未使用

