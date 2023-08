数ある商品の中からこちらの商品をご覧頂き、誠に有難う御座います。

●商品説明

中敷も本革で履き心地も抜群です!

見た目も高級感がありメチャクチャかっこいいです!

■サイズ

30.0㎝ UK11

■カラー

ブラック 黒

■付属品

タグ付き

※写真の撮影環境やお使いの端末によって現物と色味が異なる場合がありますのでご了承下さい。

●発送について

48時間以内に発送致します。

●梱包について

質の良い商品をできるだけ安く提供させて頂くために簡易梱包で発送させて頂くことをご了承ください。

●フォロー割始について

当アカウントをフォロー後にコメント欄にてお知らせ頂ければ300円割引させて頂きます。(ただし2000円未満の商品は対象外)

((※注意事項))

未使用品で極美品ですが、出品商品はあくまでも古着がメインであり、人の手に渡った物であるため、多少の汚れや傷などある場合がございます。必ずご理解ある方のみご購入ください。写真に商品以外の備品がある場合は付属しません。

素人撮影のため現物と多少色味が異なる場合がございますがご了承下さい。

トラブルを防ぐため分からない事は必ず購入前にコメントいただくか、プロフィール欄をご確認ください。よろしくお願い致します。

その他にも古着、バッグ、小物類も多数出品しておりますので、下の関連ページから気になるアイテムを探してみてください。

最後までご覧いただき誠に有難うございました。

商品の情報 商品のサイズ 30cm ブランド アレキサンダーマックイーン 商品の状態 新品、未使用

