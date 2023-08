人気のファッションブランド！ 與AAA 與真司郎　数量限定キャンバスアート&トートバッグ ミュージシャン

與真司郎グッズ 、下記①②の2点セット(どちらも新品・未開封・未使用)です。

①446個限定販売「卓上フォトカードスタンド付キャンバスアート(コスチューム・ピース封入)」 (定価15000円+送料800円)

②2022年TS会場で購入したトートバッグ (定価12000円)

①は「コスチューム・ピースの生地がいくつかあるのかもしれない」と思い複数購入しましたが、全て同じ生地の物が届いたので予備分を手放す事にしました。

配送時の箱から取り出したのみで、フィルムも剥がしておりません。

②はTS会場で購入し自宅保管しておりました。外袋にシワがあります。

バラ売り不可。

コメント無しで即購入可。

以下、①の公式サイトでの商品説明です。

↓↓↓

トークショー会場のロビーや、昨年SHIBUYA109「DISP!!!」で開催された『SHINJIRO ATAE ARENA TOUR -THIS IS WHERE WE PROMISE-』フォトエキシビジョンの内装に使用されたモノクロ写真をはじめ、LIVE写真をメインとした「ON STAGE」、普段目にすることのない楽屋・舞台裏の「BACK STAGE」写真で構成された

卓上フォトカードスタンドが付いたキャンバスアートになります!

フォトエキシビジョンでは使用されていないアザーカットを多数収録!

封入特典として、なんと與真司郎が実際にライヴで着用した446衣装の切れ端「コスチューム・ピース」を香りと共に封入!

本人直筆サインとエディションナンバーが入った

"ONE AND ONLY"な446個限定プレミアムグッズとなります!

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

