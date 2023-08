✨ 即購入大歓迎✨

新品未使用 ユニクロU フーデッドロングコート XL

✴ 商品説明✴

英国の老舗ブランドJAEGERテーラードジャケットです。 ... Jaeger London Paris New York Made in West Germany Weed Blazer / Jacket Size 10. Jaeger London Paris

⚠︎撮影の仕方で画像の色味が違います

下記の "実際の色味”をご参考下さい

【ブランド名】

JAEGER

【色】

ベージュよりのカーキ

お写真9枚目の写真が近いです

【表記サイズ】

50 XL相当

(実寸サイズもご確認ください)

【平置きサイズ】

*写真参照してください٩( 'ω' )و*

【付属品】なし

【状態説明】

◉ B

SS:新品未使用

S :美品

A:使用感がほとんどなく、汚れやシミもなし

B:多少使用感はあるが、汚れやシミもなし

C:使用感があり、汚れやシミが目立つ

D:使用感があり、大きな汚れや破れあり

#かっぷ沢山出品しています

○お品物に関しまして

⚠︎従来の付属品でも写真に無いものは付属しませんので、あらかじめご了承くださいませ。

⚠︎写真に写りこんでいる、

バック/靴/アクセサリー/造花は付属しません。

・自宅で保管しておりました

中古品として自宅保管のため、お店の新品との違いを、ご了承いただける方のみ、よろしくお願いいたしますね

・

○ご連絡

・ペットは飼っていません/喫煙者いません

・ご質問前に一度、プロフィールに目を通していただけますと幸いです

'配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

衣類は圧縮しての配送になります

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

誠意を持って検品しておりますが、素人のため、見落としがある可能性も少なからずございます。

その旨もご理解いただきました上で、お取引をお願いいたします。

a043

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド イエガ- 商品の状態 目立った傷や汚れなし

