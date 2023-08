ご覧いただきましてありがとうございます。

こちらはjournal standard luxe(ジャーナルスタンダードラックス)のドットコール キャミサロペです。

ドット柄をプリントした、軽く柔らかい風合いの細畝コーデュロイ素材です。

ウエスト~ヒップはゆったり、裾に向けてすっきりとしたテーパードシルエットのドットプリントのキャミサロペットです。

後ウエストの内紐を絞ってサイズ調節していただけ、肩紐の後ろにボタンホール(7つ)で着丈を調整が可能なエプロンタイプのサロペットです。

一度短時間着用いたしました。

ジャーナルスタンダードラックス | ドットコール キャミサロペ

特に目立った汚れなどは見当たりませんが、あくまで自宅保管、素人検品になりますので、その点をご理解の上、ご購入ください。

......................................................

☑︎ 定価

24,200円

☑︎ 素材

綿 100%

☑︎ サイズ

ウエスト 96〜112cm

ヒップ 119cm

股下 60cm

もも周り 64cm

裾幅 20cm

......................................................

カラー···ブラック

パンツ丈···フルレングス

柄・デザイン···ドット

素材···コットン

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ジャーナルスタンダードラックス 商品の状態 未使用に近い

