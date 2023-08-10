値引きする S LUMIX 20-60mm S-R2060　新品同様 F3.5-5.6 レンズ(単焦点)

LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 S-R2060です。

ライカ35mm F2.0 ズミクロン アスフェリカル



⭐︎ OLYMPUS 単焦点 M.ZUIKO DIGITAL 12mm F2.0

1回程試し撮りただけの新品同様です。

分解清掃済 Jupiter-8 50mm f2 ジュピター8 12



超美品 NIKON AI-S NIKKOR 50mm f1.8 MF Y169

使用感のない新品級です！！

富士フイルム レンズ XC15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ



Mamiya sekor 65mm f/6.3 press用 分解清掃済 美品

【コンディション】

SIGMA MC-11 Sony E→Canon EFマウントアダプター

◆外観はスレやキズも見られず大変きれいな状態です。

#EC04 Sigma 50mm F/1.4 DG HSM Art ニコン用

文字消えもなくクッキリと鮮明で良いコンディションでまさに新品級です。

SMC PENTAX-6X7 165mm F2.8 #8532



SIGMA 12-24mm F4 DG HSM CANON

詳しくは写真にてご確認ください。

NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR 【美品】



分解清掃済 Helios-44-2 58mm f2 ぐるぐるボケ 3

【付属品】

ライカレンズ ズミタール

付属品は写真にあるものが全てとなります。

ニコン AF-S NIKKOR 85mm 1:1.8 G



PENTAX SMC TAKUMAR 50mm F1.4♥️M42マウント

【光学系】

もっぴー様専用★ニコン FM カメラ NIKKOR 50mm 1:1.4 レンズ

チリもほとんど見られず、カビやクモリなどもございません。

ライカ製 M-ROkKOR 90mm F4

前玉・後玉ともにキズもありません。マウントも大変キレイです。

AF-S Nikkor 20mm f/1.8G ED



逆ローレットズミルックス 50mm f1.4Summilux 50mm f1.4

【動作】

70F2.8 DG MACRO SONY Eマウント

気持ちよくお使いいただけます。

✨超美品✨Canon New FD 50mm f1.2 単焦点レンズ



【専用】Nikon NIKKOR-H Auto 85mm 1.8



PENTAX Super Takumar 55mm F1.8 GFXマウント

よろしくお願いします。

サムヤン 10mm F2.8 ペンタックス PENTAX Kマウント



♦️貴重な前期型！PENTAX super takumar 55mm f1.8

#LUMIX

キャノン Canon EF 135mm F2 L USM 望遠単焦点レンズ

#ズームレンズ

SIGMA Art 135mm F1.8 DG HSM Eマウント SONY

#ミラーレス一眼

新品級 ニコン AI-S NIKKOR 50 f1.8 説明書付 MF Y290



M.ZUIKO DIGTAL ED 12-200

#パナソニック

ズミクロン L 50mm F2 沈胴



SMC PENTAX-A MACRO 50mm F2.8

マウント...ライカLマウント系

【美品】Super Takumar 50mm f1.4 m42マウント



Nikon Ai-s Nikkor 35mm f/2 単焦点レンズ

フルサイズ対応...フルサイズ対応可

商品の情報 商品のサイズ シグマSAマウント ブランド パナソニック 商品の状態 未使用に近い

LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 S-R2060です。1回程試し撮りただけの新品同様です。使用感のない新品級です！！【コンディション】◆外観はスレやキズも見られず大変きれいな状態です。文字消えもなくクッキリと鮮明で良いコンディションでまさに新品級です。詳しくは写真にてご確認ください。【付属品】付属品は写真にあるものが全てとなります。【光学系】チリもほとんど見られず、カビやクモリなどもございません。前玉・後玉ともにキズもありません。マウントも大変キレイです。【動作】気持ちよくお使いいただけます。よろしくお願いします。#LUMIX#ズームレンズ#ミラーレス一眼#パナソニックマウント...ライカLマウント系フルサイズ対応...フルサイズ対応可

商品の情報 商品のサイズ シグマSAマウント ブランド パナソニック 商品の状態 未使用に近い

美品、コンタックス プラナー50m/m F1.4AEJアダプター付 TAMRON SP AF 90mm F/2.8 MACRO 72EKowa Prominar 50/2 L39＆M42ダブルマウントPERGEAR Sony Eマウント版 12mm f2.0 単焦点レンズ