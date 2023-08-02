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適当な価格 リング バイカラートルマリン K18WG 7.8g 3.12ct リング

商品の説明

バイカラートルマリンのリングです。
専用JC130★高級 特大赤珊瑚9.14ct ダイヤ ptリング ソーテ付

k18WG 天然 ダイヤ 0.10ct ガーネット アイオライト マルチ リング
サイズ：13号
豚りんご様 クロスデザインリング 一粒 大粒V字リングおまとめ Pt900
トルマリンのサイズ：約10.0mm×7.3mm
美品 タサキ 田崎真珠 Pt900 ダイヤ0.41(F-VS1) リング 指輪
リング幅：約3.3mm～5.0mm
K24純金3連ストレッチフリーサイズリング
刻印：K18WG、3.12
【新品仕上げ済】ティファニー チェーンリング 日本サイズ16 USsize8
重量：約7.8g
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付属品：宝石総合科学研究所のソーティングメモ
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トルマリンはチップ(微細な欠け)が見受けられますが、照りの良いものが使われています。
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地金部分に薄いスレ傷は見受けられますが、概ね美品だと思います。
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画像のケースは他のリングのものなので、お付けできません。

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商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

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バイカラートルマリンのリングです。サイズ：13号トルマリンのサイズ：約10.0mm×7.3mmリング幅：約3.3mm～5.0mm刻印：K18WG、3.12重量：約7.8g付属品：宝石総合科学研究所のソーティングメモオレンジッシュピンクと淡いグリーンが混じりあったニュアンスカラーのトルマリンが儚げな印象のリングです。トルマリンはチップ(微細な欠け)が見受けられますが、照りの良いものが使われています。地金部分に薄いスレ傷は見受けられますが、概ね美品だと思います。画像のケースは他のリングのものなので、お付けできません。

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商品の状態やや傷や汚れあり

適当な価格 リング バイカラートルマリン K18WG 7.8g 3.12ct リング

32分钟前

適当な価格 リング バイカラートルマリン K18WG 7.8g 3.12ct リング

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