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バイカラートルマリンのリングです。
専用JC130★高級 特大赤珊瑚9.14ct ダイヤ ptリング ソーテ付
k18WG 天然 ダイヤ 0.10ct ガーネット アイオライト マルチ リング
サイズ：13号
豚りんご様 クロスデザインリング 一粒 大粒V字リングおまとめ Pt900
トルマリンのサイズ：約10.0mm×7.3mm
美品 タサキ 田崎真珠 Pt900 ダイヤ0.41(F-VS1) リング 指輪
リング幅：約3.3mm～5.0mm
K24純金3連ストレッチフリーサイズリング
刻印：K18WG、3.12
【新品仕上げ済】ティファニー チェーンリング 日本サイズ16 USsize8
重量：約7.8g
TIFFANY&Xo. ティファニー フラットバンドリング Pt950 12.5
付属品：宝石総合科学研究所のソーティングメモ
BELLESIORA K18 0.42ct ダイヤハーフエタニティリング 11号
ティファニー ハーフエタニティリング
オレンジッシュピンクと淡いグリーンが混じりあったニュアンスカラーのトルマリンが儚げな印象のリングです。
ete K10YG レイヤード トライアングル ブラウン ダイヤ リング 11号
新品♪キュートなリボンモチーフリング【フェラガモ】ヴァラ リング
トルマリンはチップ(微細な欠け)が見受けられますが、照りの良いものが使われています。
E様 専用
K18 刻印 リング 8号
地金部分に薄いスレ傷は見受けられますが、概ね美品だと思います。
サファイア ダイヤモンド プラチナ リング
値下げ！ルイヴィトン ジュエリー リング 指輪
画像のケースは他のリングのものなので、お付けできません。
【最終値下げ】ミニラブリング 8号
商品の情報
商品の状態
やや傷や汚れあり
△LOUIS VUITTON ルイヴィトン リング バーグナノグラム おすすめ
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グリーンガーネット 0.877ct ダイヤモンド プラチナ ダイヤ リング 指輪
バイカラートルマリンのリングです。サイズ：13号トルマリンのサイズ：約10.0mm×7.3mmリング幅：約3.3mm～5.0mm刻印：K18WG、3.12重量：約7.8g付属品：宝石総合科学研究所のソーティングメモオレンジッシュピンクと淡いグリーンが混じりあったニュアンスカラーのトルマリンが儚げな印象のリングです。トルマリンはチップ(微細な欠け)が見受けられますが、照りの良いものが使われています。地金部分に薄いスレ傷は見受けられますが、概ね美品だと思います。画像のケースは他のリングのものなので、お付けできません。
商品の情報
商品の状態
やや傷や汚れあり
適当な価格 リング バイカラートルマリン K18WG 7.8g 3.12ct リング
375
32分钟前
適当な価格 リング バイカラートルマリン K18WG 7.8g 3.12ct リング
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(税込) 送料込み
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リング バイカラートルマリン K18WG 7.8g 3.12ct
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出品者
bd5ea5323
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適当な価格 リング バイカラートルマリン K18WG 7.8g 3.12ct リング
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