適当な価格 リング バイカラートルマリン K18WG 7.8g 3.12ct リング

バイカラートルマリンのリングです。

サイズ:13号

トルマリンのサイズ:約10.0mm×7.3mm

リング幅:約3.3mm~5.0mm

刻印:K18WG、3.12

重量:約7.8g

付属品:宝石総合科学研究所のソーティングメモ

オレンジッシュピンクと淡いグリーンが混じりあったニュアンスカラーのトルマリンが儚げな印象のリングです。

トルマリンはチップ(微細な欠け)が見受けられますが、照りの良いものが使われています。

地金部分に薄いスレ傷は見受けられますが、概ね美品だと思います。

画像のケースは他のリングのものなので、お付けできません。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

