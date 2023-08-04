クリスマス特集2022 V1 ニトロコンプ オイルレスエアコンプレッサー 据え置き 模型製作用品

ニトロコンプ オイルレスエアコンプレッサー 据え置き 静音 塗装 スプレー エアブラシ ホビー タンク付き モデル 日本語説明書付き (V1)

Mr.Meister HP-200S 精密ハンドピースグラインダー



V1 ニトロコンプ オイルレスエアコンプレッサー 据え置き

電圧12 ボルト

【つはっち様専用品】

色ブラック

Mr.Meister HP-200S 精密ハンドピースグラインダー

商品寸法 (長さx幅x高さ)30 x 40 x 50 mm

V1 ニトロコンプ オイルレスエアコンプレッサー 据え置き

スタイルV1

【つはっち様専用品】

空気流量25 LPM

Mr.Meister HP-200S 精密ハンドピースグラインダー

この商品について

V1 ニトロコンプ オイルレスエアコンプレッサー 据え置き

発売以降、そのパワフルさとコンパクトさ、そしてコストパフォーマンスで多くの方から支持を頂き、今やホビー用コンプレッサーの新定番と言えるほど多くの方にご使用いただいている【NITRO-COMP V1】据え置き型オイルレスエアーコンプレッサー

【つはっち様専用品】

据え置き型ならではの非常にパワフルなスペックと安定した動作が魅力 【スペック】 かなり余裕のあるスペックにより模型製作などのホピー用途であれば使用するハンドピースや塗料の種類の幅がかなり広がります。 【安全】 熱感知式の自動停止安全装置を搭載していますので万が一の過熱状態となった際にも安心です。 デザインと機能性にもこだわりました。 標準で付属するハンドピーススタンドはお好みに応じて0～4個まで装着することができます。

Mr.Meister HP-200S 精密ハンドピースグラインダー

【2種類のホース付き】 ２種類のホースが付属しています、お好みに応じて使用できます。 1：フレキシブルブレイドエアホース 180cm 1/8インチネジ ナイロン編組（ブレイド）加工されたエアホースです。 耐久性に優れ柔軟性も抜群です。 ハンドピースの取り回しを全くと言って良いほどスポイルしません。 2：スパイラルエアホース 40～120cm 1/8インチネジ 軟質ウレタン素材を使用したスパイラル形状のエアホースです。 伸縮性に優れ使用しない時はコンパクトに収まるのが特徴です。 狭いスペースなどでの使用に向いています。

V1 ニトロコンプ オイルレスエアコンプレッサー 据え置き

【場所取らないコンパクトサイズ】 本体サイズ： 高さ 21.5cm 横幅 13.7cm 奥行 25cm

【つはっち様専用品】

駆動方式：オイルフリーピストン 本体重量：4.6kg 最大連続使用時間：20～60分（ 連続運転できる時間の目安です。熱保護自動停止機能が働き自動停止するまで使用可能です。

Mr.Meister HP-200S 精密ハンドピースグラインダー



V1 ニトロコンプ オイルレスエアコンプレッサー 据え置き

管理番号

【つはっち様専用品】

$$22002

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ニトロコンプ オイルレスエアコンプレッサー 据え置き 静音 塗装 スプレー エアブラシ ホビー タンク付き モデル 日本語説明書付き (V1)電圧12 ボルト色ブラック商品寸法 (長さx幅x高さ)30 x 40 x 50 mmスタイルV1空気流量25 LPMこの商品について発売以降、そのパワフルさとコンパクトさ、そしてコストパフォーマンスで多くの方から支持を頂き、今やホビー用コンプレッサーの新定番と言えるほど多くの方にご使用いただいている【NITRO-COMP V1】据え置き型オイルレスエアーコンプレッサー据え置き型ならではの非常にパワフルなスペックと安定した動作が魅力 【スペック】 かなり余裕のあるスペックにより模型製作などのホピー用途であれば使用するハンドピースや塗料の種類の幅がかなり広がります。 【安全】 熱感知式の自動停止安全装置を搭載していますので万が一の過熱状態となった際にも安心です。 デザインと機能性にもこだわりました。 標準で付属するハンドピーススタンドはお好みに応じて0～4個まで装着することができます。【2種類のホース付き】 ２種類のホースが付属しています、お好みに応じて使用できます。 1：フレキシブルブレイドエアホース 180cm 1/8インチネジ ナイロン編組（ブレイド）加工されたエアホースです。 耐久性に優れ柔軟性も抜群です。 ハンドピースの取り回しを全くと言って良いほどスポイルしません。 2：スパイラルエアホース 40～120cm 1/8インチネジ 軟質ウレタン素材を使用したスパイラル形状のエアホースです。 伸縮性に優れ使用しない時はコンパクトに収まるのが特徴です。 狭いスペースなどでの使用に向いています。【場所取らないコンパクトサイズ】 本体サイズ： 高さ 21.5cm 横幅 13.7cm 奥行 25cm駆動方式：オイルフリーピストン 本体重量：4.6kg 最大連続使用時間：20～60分（ 連続運転できる時間の目安です。熱保護自動停止機能が働き自動停止するまで使用可能です。管理番号$$22002

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

Mr.Meister HP-200S 精密ハンドピースグラインダーV1 ニトロコンプ オイルレスエアコンプレッサー 据え置き【つはっち様専用品】Mr.Meister HP-200S 精密ハンドピースグラインダーV1 ニトロコンプ オイルレスエアコンプレッサー 据え置き【つはっち様専用品】Mr.Meister HP-200S 精密ハンドピースグラインダーV1 ニトロコンプ オイルレスエアコンプレッサー 据え置き