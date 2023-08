*数ある商品からご覧頂きありがとうございます*

■ブランド

■商品名

ホワイト 白

セクシープリント

エロT

■素材

コットン100%

■表記

メンズ L

実寸を参考にしてください。

■平置き実寸サイズ(単位:cm)

着丈:約69

肩幅:約49

身幅:約53

袖丈:約22.5

素人採寸のため、多少の誤差はご容赦ください。

■状態

多少の使用感はありますが目立つ傷や汚れはなくまだまだ使用して頂けます。

※USED品・古着にご理解がない方の購入はお控えください。

ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。

#古着

#USED

#GODSELECTIONXXX

#ゴッドセレクションxxx

#ゴッドセレクション

#エロTシャツ

#エロT

#セクシープリント

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ゴッドセレクショントリプルエックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

*数ある商品からご覧頂きありがとうございます*フォロー割引実施中です♪フォローして頂ければお値段に応じて割引致します♪詳しくはプロフィールを見て頂きコメントお願い致します☺︎■ブランドGOD SELECTION XXX ゴッドセレクション xxx■商品名半袖Tシャツ■色柄ホワイト 白セクシープリントエロT■素材コットン100%■表記メンズ L実寸を参考にしてください。■平置き実寸サイズ(単位:cm)着丈:約69肩幅:約49身幅:約53袖丈:約22.5素人採寸のため、多少の誤差はご容赦ください。■状態多少の使用感はありますが目立つ傷や汚れはなくまだまだ使用して頂けます。※USED品・古着にご理解がない方の購入はお控えください。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。#古着#USED#GODSELECTIONXXX #ゴッドセレクションxxx#ゴッドセレクション #エロTシャツ#エロT#セクシープリント

