品質一番の 逢坂壮五 【大量⑥】アイナナ 缶バッジ オプナナ Op.7 LIVE バッジ

キャラクター···コミック・アニメ・ゲーム

あんさんぶるスターズ 巴日和 エレメント 缶バッジ

販売方法···まとめ売り

★27点セットとなります。

★全体的に良品が多いですが、

物により裏面に傷、汚れのある物もございます。

あくまで素人保管ですので

ご理解頂ける方、購入をご検討下さい。

★即購入OK

★バラ売り不可

★梱包は簡易です。

画像の状態のまま全てをまとめて止水用ビニールします。

プチプチ梱包は致しません。

ゆうパケットポストの箱に入れて発送致します。

