パラダイム PARADYM ドライバー S VENTUS TR5

●ヘッド体積(CM3):460

● ロフト角(°):9.0

●フレックス:S

●シャフト名:VENTUS TR 5 for Callaway

●グリップ:GOLF PRIDE VDR

●付属品:専用ヘッドカバー付:

※保証書はございません。

●利き手:右利き用

●性別:メンズ用

Callaway PARADYM ドライバー[VENTUS TR 5 for Callaway](S/10.5度)

ブランド:Callaway PARADYM

種類...ドライバー

利き手...右

対象...メンズ

中古品でございます。確認の上判断をお願い致します

購入後のクレームは受け付けておりませんのでご了承下さい。

神経質な方はお控え下さい。

#キャロウェイ

#Callaway 372

#ドライバー6.2

#ゴルフ

商品の情報 ブランド キャロウェイ 商品の状態 やや傷や汚れあり

