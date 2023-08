最安値 【新品】トミーヒルフィガー　44 サイズ　ワンピース　ノースリーブ　XXL ロングワンピース

ご覧いただきましてありがとうございます。

2023年6月にアメリカにて購入しましたトミーヒルフィガーのレディス

ワンピース チュニックです。

大人気の完売品ですので、お早めにどうぞ。

● カラー ブルー

● サイズ 44 XXL

アメリカサイズですので

かなりゆったりお召しいただけます!

ソフトな生地感も嬉しいです☆

着丈 133cm

身幅 53cm

裾に小さなフラッグ刺繍

デザインが素敵なワンピースです☆

肌触りもとても良いです。

Tシャツの上に着ても可愛い!

レギンスやパンツと合わせて着てもオッケーです♪

また、しっかりとしていて厚みがありますので、一枚で着てもサマになります。

着心地も最高!

☆アメリカでも人気の商品で、すでに完売しております☆

大変入手困難ですので、この機会にぜひどうぞ!

どうぞよろしくお願い致します。

#トレーナー

#男女兼用

#ユニセックス

#トミーヒルフィガー

#トミー

#TommyHilfiger

#ショルダーバッグ

#ハンドバッグ

#クロスボディ

#トミージーンズ

新品未使用

未使用級美品✿マックスマーラ 最高級白タグ ワンピース 希少デザイン 36

タグ付き

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド トミーヒルフィガー 商品の状態 新品、未使用

