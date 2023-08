新発売 2D 【極美品】ヘアビューロン plus 34mm L カール ヘアアイロン

【美品】ヘアビューロン 2D Plus L-type(34mm)

【美品】ヘアビューロン 2D Plus L-type(34mm)HBRCL2D-GL-JP定価:27500円◆2022年12月に公式ショップで購入しました。保証書あり(未開封)細い方の26,5mmを使用しており、使っていない為出品します。◆動作確認済み正常に温度が上昇します(3分ほどで180℃まで)◆保証書あり(通常は、購入より6ヶ月ですが、製品登録済みのため、延長保証の対象となっております。保証期限:2024/5/19)◆使用回数少なく綺麗ですが写真三枚目小さいへこみあり◆取り扱い説明書、専用スタンドもお付けいたします。◆購入時の正規のお箱に入れて発送させて頂きます*商品説明*髪に長時間風を当てても、乾燥せず、パサ付かず、しっとりと毛先が重く落ち着いた仕上りも導く。髪質をプログラスするセラミックを内蔵。風をあてるだけで艶がでて、カラー髪が美しく発色するだけでなく、色褪せたカラーの色彩を蘇らせてくれるような仕上りに。独自技術のバイオプログラミングテクノロジーにより、これまでの常識では考えられなかった髪のダメージからの解放され、使うほどに手触りが良くなります。また髪のコシが衰えたり、痛んだ髪も髪質をしっかりプログレスしながらヘアデザインできます。

