◇ご覧頂きありがとうございます(^^)ご購入の際は、プロフィールを御一読下さいませ。

#まごころベビー

◆ COMBI ジョイトリップ joytrip エッグショック GC コンビ チャイルドシート

◆カラー:エアーブラック

◆ 定価:35,200円(税込)

【コンディション】

あくまでリユース商品になりますので、背面、下部のプラスチックの部分にスレが御座いますが、前側クッション部にはヘタリやほつれ等目立った傷や汚れ、また不快な匂いの無いコンディションのチャイルドシート、ジュニアシートになります。写真にてご確認頂けますと幸いです(^^)

【付属品】

・本体のみ

※取り扱い説明書、ドリンクホルダーは付属致しません。製品ホームページよりダウンロード可能です。

✨デリケートな商品になりますので、清掃をし厳重な梱包にて納品させて頂きます。

【詳細説明】

適応体重: 9kg以上36kg以下

身長の目安:70cm~145cm

年齢の目安:1歳~11歳ごろ

重量 5.3kg

◆チャイルドモード

対象:1歳頃~4歳頃(体重9~18kgまで)

◆ジュニアモード

対象:3歳頃~7歳頃(体重15kg~25kgまで)

◆ブースターモード

対象:3歳頃~11歳頃(体重15kg~36kgまで)

#COMBI

#チャイルドシート

#ジュニアシート

商品の情報 ブランド コンビ 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 ブランド コンビ 商品の状態 やや傷や汚れあり

