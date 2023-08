簡易(抗菌)クリーニング済みです

シグマ 28-70mm F2.8 DG DN ソニーEマウント用

写真を多く載せましたのでご覧くださいませ。

鏡筒に一本の赤いラインをもつ、EFレンズを代表する超高性能レンズに付けられます。

LはLuxuryを意味しぜいたくな光学設計。

蛍石や研削非球面をはじめとした特殊光学材料を採用し、諸収差を良好に補正します。

描写性、操作性、耐環境性などすべてに卓越した性能を実現。

その信頼性は、世界のプロフェッショナル、報道写真家から絶大な支持を得ています。

■外観■

使用感なく非常に綺麗なお品になります。

画像をご確認ください。

■光学■

目視で僅かなチリうすクモリがございますが

撮影時に影響はありませんでした。

■動作■

AF、MFシャッターOK

動作確認済み。

■■付属品■■

前後キャップ

商品画像の物が全てになります、ご確認宜しくお願い致します。

■■お取引について■■

・即購入可。

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント 商品の状態 目立った傷や汚れなし

