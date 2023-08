※配送について※

長期休暇(年末年始・お盆・GW)や連休は、

帰省するため発送不可となります。

ご理解お願い致します。

----------

Maison Margiela メゾン マルジェラのロング丈のニット/セーターです。

前見頃と後ろ見頃がそれぞれふたつずつあり、着方によって印象が少し変わるのがおもしろいデザインになっております。

肩から袖にかけての落ち感や襟ぐりのデザインがとても素敵です。

小柄な方はミニ丈ワンピースとして、すらっとした方はチュニックとしてお使いいただける丈感です。

カラーはレッド 赤です。

サイズはMサイズ表記です。

特に目立つキズや汚れはございませんが、ユーズド品であることをご理解お願いいたします。

●他にも多くのブランド品を出品中です。

おまとめ買いしていただくとお値引きいたしますので、

よろしければぜひショップ内ご覧くださいませ。

●ご注意●

他サイト・アプリにも出品中です。

注意はしておりますが、時間差で売り切れる場合がございます。

その際は早くご購入いただいた方を優先させていただき、

後の方のお取引はキャンセルさせていただいきます。

即購入は大歓迎ですが、

在庫状況をご確認されたい方はコメントくださいませ。

基本的に専用・お取り置きは行っておりません。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マルタンマルジェラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

