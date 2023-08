金欠のため泣く泣く出品します、、

USA古着 80s USA製 Levis 517 ブーツカットデニムパンツ 29

お気に入りなので急に出品を取り消す場合がございます。ご了承ください。値下げ不可です。

5回ほど着用しました。目立った傷や汚れはなく、状態も良好です。

ウエスト:81

股上 :28.8

股下 :73.5

ワタリ :35

裾幅 :25

※あくまで自宅保管品ですので神経質な方は購入をお控えください。

カラー···ブルー

シルエット···ストレート

デニムカラー/デザイン···ブルー

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リドム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

