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バイカラートルマリンのリングです。
2DM6 MIKIMOTO ミキモト 指輪 リング K18 パール ルビー
K 18金サファイアダイヤリング中古14号
サイズ：13号
ヴァンドーム青山 リング
トルマリンのサイズ：約10.0mm×7.3mm
お値下げ！pt900 ダイヤ・サファイアリング お色濃いです！ 美品
リング幅：約3.3mm～5.0mm
【ブラックオパール/ダイヤ】 リング 12号 K18WG 天然石 アンティーク
刻印：K18WG、3.12
【新品同様】ティファニーセッティグ ダイヤモンド0.49ct Tiffany
重量：約7.8g
ルイヴィトン M62864 エセンシャルV ストラス リング 指輪
付属品：宝石総合科学研究所のソーティングメモ
アナスイ 干支 ウサギモチーフリング 新品未使用
非加熱サファイアリング 1.73ct 15号
オレンジッシュピンクと淡いグリーンが混じりあったニュアンスカラーのトルマリンが儚げな印象のリングです。
天然サファイアシルバーリング
AHKAH アーカー ヴィヴィアンローズリング 9号
トルマリンはチップ(微細な欠け)が見受けられますが、照りの良いものが使われています。
まちゃん様専用 カルティエ ミニラブリング ホワイトゴールド
SWAROVSKI ニルヴァーナ パープル 55 指輪 リング
地金部分に薄いスレ傷は見受けられますが、概ね美品だと思います。
K18 ローズカット ダイヤモンド リング 0.24ct
♥あーちゃん様専用♥
画像のケースは他のリングのものなので、お付けできません。
血赤珊瑚K18リング ダイヤ0.01 14号
商品の情報
商品の状態
やや傷や汚れあり
ポメラート ヌードクラシック アメジスト
ショーメ リアンリング最終お値下げ
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【みん様専用】K18WGダイヤモンド チェーンリング
K18 天然大粒赤珊瑚リング サイズ12.5号 10.9g さんご サンゴ
k18WG天然サファイアリング
バイカラートルマリンのリングです。サイズ：13号トルマリンのサイズ：約10.0mm×7.3mmリング幅：約3.3mm～5.0mm刻印：K18WG、3.12重量：約7.8g付属品：宝石総合科学研究所のソーティングメモオレンジッシュピンクと淡いグリーンが混じりあったニュアンスカラーのトルマリンが儚げな印象のリングです。トルマリンはチップ(微細な欠け)が見受けられますが、照りの良いものが使われています。地金部分に薄いスレ傷は見受けられますが、概ね美品だと思います。画像のケースは他のリングのものなので、お付けできません。
商品の情報
商品の状態
やや傷や汚れあり
本店は リング バイカラートルマリン K18WG 7.8g 3.12ct リング
375
58分钟前
本店は リング バイカラートルマリン K18WG 7.8g 3.12ct リング
¥
75,000
¥
39,750
(税込) 送料込み
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リング バイカラートルマリン K18WG 7.8g 3.12ct
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東京都
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
bedba6
1895
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本店は リング バイカラートルマリン K18WG 7.8g 3.12ct リング
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