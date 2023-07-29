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本店は リング バイカラートルマリン K18WG 7.8g 3.12ct リング

商品の説明

バイカラートルマリンのリングです。
2DM6 MIKIMOTO ミキモト 指輪 リング K18 パール ルビー

K 18金サファイアダイヤリング中古14号
サイズ：13号
ヴァンドーム青山　リング
トルマリンのサイズ：約10.0mm×7.3mm
お値下げ！pt900 ダイヤ・サファイアリング　お色濃いです！　美品
リング幅：約3.3mm～5.0mm
【ブラックオパール/ダイヤ】 リング　12号　K18WG　天然石　アンティーク
刻印：K18WG、3.12
【新品同様】ティファニーセッティグ　ダイヤモンド0.49ct Tiffany
重量：約7.8g
ルイヴィトン M62864 エセンシャルV ストラス リング 指輪
付属品：宝石総合科学研究所のソーティングメモ
アナスイ　干支　ウサギモチーフリング　新品未使用

非加熱サファイアリング　1.73ct　15号
オレンジッシュピンクと淡いグリーンが混じりあったニュアンスカラーのトルマリンが儚げな印象のリングです。
天然サファイアシルバーリング

AHKAH アーカー　ヴィヴィアンローズリング　9号
トルマリンはチップ(微細な欠け)が見受けられますが、照りの良いものが使われています。
まちゃん様専用 カルティエ ミニラブリング ホワイトゴールド

SWAROVSKI ニルヴァーナ パープル 55 指輪 リング
地金部分に薄いスレ傷は見受けられますが、概ね美品だと思います。
K18 ローズカット ダイヤモンド リング 0.24ct

♥あーちゃん様専用♥
画像のケースは他のリングのものなので、お付けできません。

血赤珊瑚K18リング ダイヤ0.01 14号

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

ポメラート　ヌードクラシック　アメジスト

ショーメ　リアンリング最終お値下げ

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ヨシコクリエーションパンサーブラックリング

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k18WG天然サファイアリング
バイカラートルマリンのリングです。サイズ：13号トルマリンのサイズ：約10.0mm×7.3mmリング幅：約3.3mm～5.0mm刻印：K18WG、3.12重量：約7.8g付属品：宝石総合科学研究所のソーティングメモオレンジッシュピンクと淡いグリーンが混じりあったニュアンスカラーのトルマリンが儚げな印象のリングです。トルマリンはチップ(微細な欠け)が見受けられますが、照りの良いものが使われています。地金部分に薄いスレ傷は見受けられますが、概ね美品だと思います。画像のケースは他のリングのものなので、お付けできません。

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商品の状態やや傷や汚れあり

本店は リング バイカラートルマリン K18WG 7.8g 3.12ct リング

58分钟前

本店は リング バイカラートルマリン K18WG 7.8g 3.12ct リング

¥75,000 ¥39,750

(税込) 送料込み
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出品者

bedba6

 1895

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コメント (5)

bedba6
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