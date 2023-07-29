本店は リング バイカラートルマリン K18WG 7.8g 3.12ct リング

バイカラートルマリンのリングです。

2DM6 MIKIMOTO ミキモト 指輪 リング K18 パール ルビー



K 18金サファイアダイヤリング中古14号

サイズ：13号

ヴァンドーム青山 リング

トルマリンのサイズ：約10.0mm×7.3mm

お値下げ！pt900 ダイヤ・サファイアリング お色濃いです！ 美品

リング幅：約3.3mm～5.0mm

【ブラックオパール/ダイヤ】 リング 12号 K18WG 天然石 アンティーク

刻印：K18WG、3.12

【新品同様】ティファニーセッティグ ダイヤモンド0.49ct Tiffany

重量：約7.8g

ルイヴィトン M62864 エセンシャルV ストラス リング 指輪

付属品：宝石総合科学研究所のソーティングメモ

アナスイ 干支 ウサギモチーフリング 新品未使用



非加熱サファイアリング 1.73ct 15号

オレンジッシュピンクと淡いグリーンが混じりあったニュアンスカラーのトルマリンが儚げな印象のリングです。

天然サファイアシルバーリング



AHKAH アーカー ヴィヴィアンローズリング 9号

トルマリンはチップ(微細な欠け)が見受けられますが、照りの良いものが使われています。

まちゃん様専用 カルティエ ミニラブリング ホワイトゴールド



SWAROVSKI ニルヴァーナ パープル 55 指輪 リング

地金部分に薄いスレ傷は見受けられますが、概ね美品だと思います。

K18 ローズカット ダイヤモンド リング 0.24ct



♥あーちゃん様専用♥

画像のケースは他のリングのものなので、お付けできません。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

バイカラートルマリンのリングです。サイズ：13号トルマリンのサイズ：約10.0mm×7.3mmリング幅：約3.3mm～5.0mm刻印：K18WG、3.12重量：約7.8g付属品：宝石総合科学研究所のソーティングメモオレンジッシュピンクと淡いグリーンが混じりあったニュアンスカラーのトルマリンが儚げな印象のリングです。トルマリンはチップ(微細な欠け)が見受けられますが、照りの良いものが使われています。地金部分に薄いスレ傷は見受けられますが、概ね美品だと思います。画像のケースは他のリングのものなので、お付けできません。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

血赤珊瑚K18リング ダイヤ0.01 14号ポメラート ヌードクラシック アメジストショーメ リアンリング最終お値下げORK オーク ダイヤモンドとルビーの18金リングヨシコクリエーションパンサーブラックリング専用です❗大特価❗12.7ミリ❗血赤珊瑚リング pt900 ソーティング付値下げしました！【Dior指輪】CLAIR D LUNE リング【みん様専用】K18WGダイヤモンド チェーンリングK18 天然大粒赤珊瑚リング サイズ12.5号 10.9g さんご サンゴk18WG天然サファイアリング