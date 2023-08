【即購入OK!フォロー割実施中】

✿アイテム

セルフォード CELFORD ロングワンピース 総レース 総柄 裏地付き プリーツ セレモニー 冠婚葬祭 式典 入学式 入園式 エレガント Aライン

プライベートはもちろん、セレモニー系でもご着用いただけるデザインです(*ˊᵕˋ*)

✿サイズ

サイズ38(M相当)

肩幅35cm

身幅39cm

袖丈25cm

着丈104cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

✿状態

目立ったシミや汚れはないと思います。

全体的に綺麗でまだまだたくさん着て頂けます✨

✿カラー

ブラック

✿素材

綿 コットン

セルロース

ポリエステル

✿配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド セルフォード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

