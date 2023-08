2022春大特価セール！ キングダム　1巻〜68巻　全巻セット　原泰久 全巻セット

「キングダム 1巻〜68巻セット」

原泰久

#原泰久 #原_泰久 #本 #コミック

断捨離のため出品です。コメント無しの即購入歓迎です。

家族と新品で買い集めてきたものです。レンタルアップ品などではありません。

書斎に保管していたものです。目立つ傷や汚れはないと思いますが、埃汚れや一部日焼けがあるものもありますので、写真で確認をお願いします。

コミックス本体やカバーに書き込みなどはありませんが、当方が見落としている傷などがあるかもしれません。中古品であることをご理解いただきご検討ください。

過度に状態を気にされる方はご購入をお控えください。

アルコールティッシュで軽く清掃していますが、状況などは写真でご確認ください。

他にもコミックを出品しています。

まとめて購入いただける場合、事前にコメントいただいた場合のみ、送料分を値引きして専用品で再出品して対応します。

ただし、メルカリの性質上、購入は早いもの順になってしまいますので、交渉中あるいは専用品として出品した後に他の方が買ってしまった場合も責任は持てません。

また、別々に購入いただいてしまった商品を後からまとめて値引き、発送することはトラブル防止のためお断りしますので、ご承知おきください。

【出品中】

【今後出品予定】

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

