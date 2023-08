マウジー MOUSSY ジーンズ デニム ストレッチ ハイウエスト ハイライズ ヴィンテージストレッチ ブーツカット

大人気のMVS FLARE です!

とても足が長く見えるデザインです

深めの股上が腰回りをすっぽりと包み込みます。 ヒップラインからウエストにかけて、綺麗な曲線を描き、スッキリとした腰回りを演出。 ジップアップで着脱も簡単です。

ノンストレッチ風な見た目でありながら、実はストレッチが入っている事で、ゴワつき感、窮屈さを軽減。 ストレッチ素材でありながら、加工感がここまで表現できることが、最大のポイントです。

ストレッチ素材とヒップ、腰回りのパターンメーキングにより、抜群のヒップアップ効果があります。 また、高い位置のコンパクトなバックポケットがヒップラインを高く見せてくれます。

高めに設定したヒザ位置と裾に向けたフレアの分量で、脚を長く見せる効果を発揮します。 コンパクトな腰回りから始まり太ももからひざ、そして裾にかけて描かれたラインが、脚全体を細く スラッと見せてくれます。

まるで本当に経年劣化したかのようなダメージ加工は、職人の手によって一本一本丁寧に施されています。

脚がより美しく見えるよう、ハイライトを施し立体感を演出。

新品定価…定価18480円(税込)

■購入元

大手リサイクルショップにて購入。

■素材

コットン99%

ポリウレタン1%

ラベル…牛革

■サイズ表記 24インチ

詳細は採寸にてご確認下さい。

■採寸(平置きサイズ)

ウエスト 約30cm

総丈 約99cm

股上 約29cm

股下 約72cm

ワタリ 約25cm

裾幅 約25cm

素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。

■コンディション

加工デニムなので色落ちや擦れはありますが、目立つ汚れや穴空きはなく綺麗な状態です。

革パッチも見る限り綺麗です。

検品見落としによる些細な汚れがある場合はご了承ください。

写真にて気になる所がございましたら、ご購入前にコメントよりご質問をお願いします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド マウジー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ S ブランド マウジー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

