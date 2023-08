売れ筋アイテムラン ハーレーダビッドソン　レザージャケット　シングルライダースジャケット　Mサイズ レザージャケット

ご覧頂きありがとうございます。

■ 商品説明 ■

ハーレーダビッドソンのライダースジャケットになります。

もともと色落ち感があるデザインですごくかっこいいです。

【ブランド】ハーレーダビッドソン

【サイズ】M

【カラー】ブラック系

【生産国】不明

【素材】牛皮

【詳細サイズ実寸】※平置き実寸

身丈:68

身幅 : 62

肩幅:50

袖丈:60

※素人採寸ですので多少の誤差はご了承くださいませ。

■ 状態 ■

一般的な古着の着用感あり。アジのある古着です。

※ビンテージ古着ですが目立つ汚れダメージは無くこれからもまだまだご愛用頂けるコンディションです。

あくまでも古着ですので、着用感、古着特有の匂いなどある事がございます。完璧な品を求める方、神経質な方のご購入はご遠慮下さいませ。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ハーレーダビッドソン 商品の状態 やや傷や汚れあり

