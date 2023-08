スーパーセール期間限定 RETRO エアジョーダン1 HIGH CO.JP OG スニーカー

NIKE AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG CO.JP

MIDNIGHT NAVY

ミッドナイトネイビー(2020)(ブリーフケース付き)

midnight navy

SNKRS アプリ

新品・未使用品になります。

ナイキから届いたダンボールのまま発送します。

世界2020足限定

#ナイキ

#ミッドナイト #ケース付き

#ジュラルミン #ジュラルミンケース

#ブリーフケース

#エアジョーダン #ジョーダンワン

#エアジョーダン1 #ジョーダン1

#ハイカット #バッシュ

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

